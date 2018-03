Wiggins om anklagerne: Nogen forsøger at få mig ned med nakken

Bradley Wiggins afviser kategorisk at skulle have snydt med brug af kortison - han mener i stedet, at nogen forsøger at bringe ham i fedtefadet med anklagerne

Bradley Wiggins tager nu til genmæle, efter at en rapport fra en komité under det britiske parlament mandag slog fast, at Wiggins i 2011-2013 krydsede en etisk grænse, da han på Team Sky massivt benyttede kortison for at fremme sine præstationer.

Wiggins havde på grund af astma fået tilladelse til at benytte stoffet. Det har han ingen problemer med at erkende. Men at han skulle have gjort det for at forbedre sine præstationer, afviser han kategorisk.

- Vi krydsede ikke den etiske grænse på noget tidspunkt i løbet af min karriere.

- Det benægter jeg 100 procent. Det her er ondsindet - der er nogle, der prøver at få mig ned med nakken, siger Wiggins i et interview med BBC.

Rapportens konklusioner er blandt andet nået ved hjælp af en anonym kilde - og det er ham, Wiggins refererer til. Han mener i stedet, at kilden burde stå frem, når der er tale om så alvorlige anklager.

Og så nægter han i øvrigt, at han skulle have fået en fordel af at benytte kortison, der ellers er beskrevet som et særdeles potent dopingmiddel.

- Jeg havde en lidelse og gik til en læge - det er blevet behandlet, siden jeg fik det diagnostiseret i 2003 af læger i britisk cykling.

- Det her var behandlingen, jeg fik tildelt dengang for nu syv år siden. Den var overvåget af specialister og i tråd med reglerne.

- Det var ikke præstationsfremmende forstået på den måde, at jeg havde astmaanfald og problemer med at trække vejret, og det ville have blevet værre i pollen-sæsonen.

- Det har var et antiinflammatorisk middel, der forhindrede, at jeg hævede op og kunne konkurrere på de vilkår, jeg havde resten af året og som mine konkurrenter havde. Det var ikke et middel, der blev brugt til at give mig en fordel, siger Bradley Wiggins.

Med kortison i kroppen nåede Bradley Wiggins de største resultater i sin landevejskarriere. Naturligvis sejren i Tour de France i 2012 samt tredjepladsen i Vuela a España året inden.

