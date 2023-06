World Tour-cykelløb skrotter etape i Sverige

Danmark lægger landeveje til to etaper, når Tour of Scandinavia løber af stablen i august, og det var meningen, at Sverige skulle være vært for én etape.

Men de kvindelige World Tour-ryttere får alligevel ikke svensk asfalt under dækkene.

Arrangørerne har af økonomiske årsager valgt at aflyse 2. etape, som altså skulle køres på svensk grund. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB med udgangspunkt i en pressemeddelelse.

- En kraftig stigning i omkostningerne ved køb af en række varer og tjenesteydelser, en svækket norsk kronekurs og det faktum, at det ikke er lykkedes at skabe et tilstrækkeligt indkomstgrundlag i Sverige, betyder, at vi desværre må skære etapen i Sverige ud i år, siger direktør Roy Moberg.

Tour of Scandinavia er det eneste skandinaviske World Tour-løb på kalenderen. Løbet blev kørt for første gang sidste år, hvor danske Cecilie Uttrup Ludwig endte som samlet vinder.

Ved den lejlighed blev løbet skudt i gang i København, og 1. etape strakte sig fra hovedstaden til Helsingør.

Årets udgave af løbet skulle skydes i gang med en etape i Norge 22. august. Startskuddet bliver dog udskudt til 23. august på grund af aflysningen af 2. etape i Sverige.

Løbet skrumper ind til fem etaper, hvoraf de sidste to skal køres i Danmark.

4. etape har både start og mål i Herning, mens 5. etape går fra Middelfart til Haderslev.

Roy Moberg slår fast, at man fortsat er åben for at have svenske landeveje med i World Tour-løbet.