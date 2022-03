World Tour-løb får startstreg på Kongens Nytorv

Verdens bedste kvindelige cykelryttere kigger forbi Danmark til august.

Det nye World Tour-etapeløb Tour of Scandinavia får således København som startby. På 1. etape bevæger rytterne sig fra startstregen på Kongens Nytorv op gennem Nordsjælland og kører over målstregen i Helsingør.

Det er første gang, at kvindernes World Tour kommer forbi Danmark, oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

Løbet bliver kørt fra 9. til 14. august, og som løbsnavnet antyder, skal rytterne også besøge andre skandinaviske lande. Løbets 2. etape bliver kørt i Sverige, mens de sidste fire bliver kørt i Norge.

I DCU har man arbejdet længe på at få et World Tour-løb til Danmark, fortæller formand Henrik Jess Jensen.

- De og vi, der elsker cykelsport, fortjener at se verdenseliten i Danmark. Vi har arbejdet på det, siden Amalie Dideriksen blev verdensmester i 2016, og nu går drømmen endelig i opfyldelse.

- Jeg håber, at vi med dette løb kan inspirere endnu flere piger og kvinder til at dyrke cykelsport i Danmark, siger Henrik Jess Jensen.

Tour of Scandinavia bliver skudt i gang godt en måned efter, at den mandlige verdenselite har indledt Tour de France i Danmark.

- Danmark kører i højeste gear, når vi taler om cykelevents, siger Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark, som arbejder for at tiltrække store sportsbegivenheder til Danmark.

- Derfor er det så meget desto mere glædeligt, at vi også nu kan tilføje Tour of Scandinavia, som er kvindernes nordiske styrkeprøve, til vores eventkalender, siger han.

Løbet har været i støbeskeen i efterhånden nogle år, og det har tidligere været annonceret under navnet 'Battle of The North'. Det navn bliver nu sløjfet og indgår kun som undertitel til Tour of Scandinavia.

- Årsagen til det er krigen i Ukraine, som har forandret verdenssituationen, siden planlægningen af løbet startede. Vi ønsker ikke, at navnet skal misforstås i forhold til det, der sker i Ukraine, siger løbsdirektør Roy Moberg.

Tour of Scandinavia afløser det tidligere World Tour-løb Ladies Tour of Norway.