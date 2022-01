Wout van Aert fortsætter vild stime i belgisk mudder

Wout van Aert er et af landevejscyklingen helt store navne, men han er trods alt ikke lige så dominerende på asfalten, som han lige nu er i mudderet.

I disciplinen cykelcross er den 27-årige belgier nemlig godt i gang med at sætte resten af cykelcross-eliten til vægs.

Lørdag vandt Jumbo-Visma-rytteren sin syvende sejr i sine syv seneste starter i cykelcross-sæsonen, da han kørte først over stregen i GP Sven Nys i belgiske Baal.

De syv sejre er kommet inden for den seneste måneds tid, hvor der også har været afviklet andre løb - blandt andet i World Cuppen - som Wout van Aert ikke er stillet op i.

Det hører også med til historien, at belgierens i flere discipliner helt store konkurrent, Mathieu van der Poel, for tiden drilles af en rygskade. Hollænderen stillede af samme årsag ikke op lørdag, efter at han ellers havde vundet GP Sven Nys de seneste fire år i træk.

Lørdag viste Wout van Aert klassen, selv om han mod afslutningen fik problemer med en sko og tabte dyrebare sekunder.

På sidste omgang satte han dog Ineos-rytteren Tom Pidcock på plads og kørte i mål ni sekunder foran englænderen.

Belgierne Eli Iserbyt, Toon Aerts og Michael Vanthourenhout fulgte efter på de tre følgende pladser. Trioen er mere rendyrkede cykelcross-ryttere og udgør den øjeblikkelige top-3 i sportens World Cup-stilling.

GP Sven Nys er ikke en del af World Cuppen. Det er til gengæld løbet i hollandske Hulst søndag, hvor Wout van Aert står på startlisten.