Yates sikrer stor triumf på kaos-etape

Lørdagens 14. etape af Giro d'Italia blev løbets med afstand mest underholdende. En kort, eksplosiv etape gav et eksplosivt løb, som britiske Simon Yates viste sig stærkest og klogest i.

Han sad i finalen med klassementfolkene Richard Carapaz og Jai Hindley samt veteranen Vincenzo Nibali, hvor briten var mest snu, da han rykkede inden for de sidste fem kilometer.

Det var hans anden etapesejr i årets løb. Han vandt også den korte enkeltstart på 2. etape.

Carapaz fik dog en fin trøst, da han overtog løbets førertrøje. Hindley er blot syv sekunder efter samlet.

Fra første kilometer blev der kørt vanvittigt aggressivt, og det slog tonen an til en vild og kaotisk etape.

Først efter omkring 50 kilometer var et udbrud etableret. 12 mand kom fri, men feltet holdt dem i kort snor.

Forspringet nåede ikke op på mere end godt to minutter. Så blev der halet ind, og med omkring 80 kilometer igen gik Bora-holdet i en voldsom og flot offensiv.

På en nedkørsel splittede Bora fra fronten feltet i atomer, hentede udbryderne og fik skabt en ny frontgruppe på 12 mand, hvor klassementfolkene sad sammen med flere Bora-ryttere.

Bora fortsatte med at have teten i frontgruppen i en smukt udført taktisk manøvre, som skulle give Jai Hindley muligheden for at køre sig til en etapesejr og måske endda en førertrøje.

Colle della Maddalena og Superga var de to eksplosive stigninger, som rytterne skulle over to gange hver, og på sidstnævnte af dem satte løbsfavoritten Carapaz sit angreb ind.

Der var 28,6 kilometer til mål på den underholdende etape - og stadig blandt andet en tur mere på Colle della Maddalena.

Veteranen Nibali og Hindley satte efter på Maddalenas skrappe stigningsprocenter og nåede op. Det samme gjorde Simon Yates kort efter.

De fire store navne dannede en kvartet frem mod målstregen i Torino, hvor Yates udnyttede, at Carapaz og Hindley havde fokus på førertrøjen.

Briten lagde sig lunt på hjul, indtil han små fem kilometer fra mål trådte væk på en stigning. Derfra så de tre andre ham ikke igen, før de kørte i mål 15 sekunder efter ham.