Dæmpede ambitioner skal give Søren Kragh toursucces

Det er langtfra alle ryttere, som kommer til at vinde en etape i Tour de France i karrieren. Danske Søren Kragh Andersen vandt to i 2020.

Den bedrift bliver selvsagt umådelig svær at gentage. Derfor har danskeren arbejdet mentalt med at kunne stille sig tilfreds med mindre i år.

- Man vil jo altid gerne gøre det bedre år efter år, men for at være helt ærlig så bliver det meget svært for mig at gøre det bedre, end jeg gjorde sidste år, lyder det fra den 26-årige DSM-rytter.

- Vi har arbejdet med, at jeg ikke skal gøre det endnu bedre igen, for at det bliver en succes. Jeg skal fokusere på, at det er et nyt år og et nyt Tour de France. Jeg ved, hvor hårdt det er.

Sidste år kom fynboen til Touren efter en længere periode, hvor tingene ikke havde fungeret for ham. Men han endte med kæmpe succes og fortsatte de gode takter efterfølgende.

Derfor er han optimistisk, selv om resultaterne i år heller ikke har været fremragende indtil nu.

- Sidste år gik jeg ind til Tour de France med rigtig lave ambitioner, fordi jeg fik bøllebank i Dauphiné, Milano-San Remo og Strade Bianche inden Touren. Så jeg havde ikke super høje ambitioner sidste år.

- Jeg vil prøve at gribe det lidt an på samme måde i år. Hvis ikke vi vinder noget, kan det stadig være okay. Det vigtigste er måden, vi kører på, siger Søren Kragh.