Dalsgaard ville bare have gang i gutterne

På 45 minutter smed FC Midtjylland en 3-0 føring over bord, da holdet spillede 3-3 mod oprykkerne fra AC Horsens.

Midtjyderne fik to røde kort i kampens sidste fjerdedel, og forsvarsspilleren Henrik Dalsgaard fik den første udvisning, da han satte en hård tackling ind efter 67 minutter. Han ser sit røde kort som afgørende for kampens udfald.

- Min udvisning var udslagsgivende for kampen, siger forsvarsspilleren.

Se Henrik Dalsgaards røde kort i videoen herover.

Denne analyse er Dalsgaards cheftræner, Henrik Jensen, enig i.

- Jeg synes, at vi var i kontrol indtil det første røde kort, som ændrede kampens karakter, siger den 37-årige FC Midtjylland-træner.

Henrik Jensens mandskab formåede at smide en 3-0 væk i de afgørende minutter efter hele to røde kort. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Henrik Dalsgaards hensigt med tacklingen var ifølge ham selv slet ikke ond.

- Jeg ville egentlig bare sætte en hård tackling ind og på den måde sætte mig igennem. Jeg ville have gang i gutterne, fordi jeg følte, at vi manglede styrke i duellerne, siger FC Midtjylland-spilleren.

Efterfølgende erkendte Henrik Dalsgaard, at hans tackling ikke var ren.

- Min tackling blev for voldsom, og jeg kom for sent. Jeg har ikke set tacklingen igen, men jeg fik at vide, at den var god nok, siger forsvarsspilleren.

Efter 67 minutter blev Henrik Dalsgaard smidt i bad efter direkte rødt kort. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Da Dalsgaard sætter den udvisende tackling ind, bærer han anførerbindet, da FC Midtjyllands normale anfører, Erik Sviatchenko, var blevet udskiftet.

Alligevel mener cheftræner Henrik Jensen ikke, at man kan bebrejde Dalsgaard noget.

- Henrik traf beslutningen på et splitsekund og forsøgte at tackle på bolden, som jeg ser det, men han kom også med en voldsom hastighed, og derfor fik han det røde kort, siger FCM-bossen.

Der gik ikke mere end et splitsekund, før Jakob Kehlet beslutsomt hev det røde kort op ad lommen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Henrik Dalsgaard er en af FC Midtjyllands rutinerede spillere med 26 danske landskampe og flere års erfaring i den næstbedste engelske række, hvor han spillede for Brentford.

Derfor ærgrer det røde kort ham ekstra meget.

- Jeg er for god og rutineret til gøre sådan noget, siger FC Midtjylland-forsvareren.

FC Midtjylland ligger efter fem runder i Superligaen på en sjetteplads med seks point.

Holdets næste superligaopgave er på næste lørdag, hvor midtjyderne på hjemmebane tager imod AGF.

