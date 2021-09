Danmark bliver vært for kvindernes VM i ishockey i 2022

Danmark skal i august næste år være vært for kvindernes A-VM i ishockey, oplyser Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) på sin hjemmeside.

Valget er faldet på Danmark, efter at forbundet har besluttet, at A-VM fremover også skal afvikles i OL-år. Det har ikke tidligere været tilfældet.

Det er endnu ikke afklaret, hvilke byer der skal være værter for turneringen, men IIHF oplyser, at man er i dialog med potentielle værtsbyer.

Danmark har senest været med ved A-VM i august i år, hvor det endte med nederlag i samtlige kampe. Danmark mødte Tjekkiet, Japan, Tyskland og Ungarn.

Det var første gang i 29 år, at Danmark var med på første klasse.

De svigtende resultater ville normalt have betydet, at Danmark var rykket ned til næstbedste klasse, men på grund af coronapandemien har de lavere VM-divisioner været aflyst, og derfor var der ingen nedrykkere ved årets VM.

Det drog Danmark fordel af og kan altså nu kalde sig vært for VM næste sommer.

Turneringen i 2022 skal afvikles i august næste år, og netop det er nøglen til, at det kan lade sig gøre at afholde VM i et OL-år.

Vinter-OL ligger normalt i februar, mens VM normalt ligger i marts og april. Fordi mange kvindelige ishockeyspillere har job eller studerer ved siden af deres sport, har det været besværligt at afvikle to store turneringer så tæt op ad hinanden.

- Vi har haft mange diskussioner med de store nationer. De er altid med ved OL, men har indtil nu ikke kunnet spille ved VM få uger senere, så vi har diskuteret, om det kunne lade sig gøre, hvis VM ligger i august, siger formanden i IIHF's kvindekomité, Zsuzsanna Kolbenheyer.

Når det ikke er OL-år, vil VM som vanligt blive afviklet i marts og april, oplyser IIHF.

Det manglende VM hvert fjerde år har desuden skabt problemer i forhold til op- og nedrykninger, fordi de lavere VM-divisioner siden 2014 også er blevet afviklet i OL-år.