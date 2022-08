Danmark skal med til EM for første gang i 27 år

29-årige Mia Heide og 23-årige Karoline Christensen skal fredag i vandet ved EM i Rom i kunstsvømning, der tidligere har været kendt som synkronsvømning.

Det er første gang i 27 år, at Danmark er repræsenteret til et EM.

- Det er helt vildt. Det har lidt været en målsætning. Karoline har ikke været i Danmark længe, så hun spurgte mig: 'Er der nogensinde nogen, der har været til EM?'. Jeg vidste det faktisk heller ikke, siger Mia Heide.

Karoline Christensen er født og opvokset i Italien, hvor hun første gang stiftede bekendtskab med kunstsvømning. Det er derfor også kun tre år siden, hun mødte Mia Heide.

- Jeg ville gerne arbejde i svømmehallen igen og undervise i kunstsvømning. Det skrev jeg til Mia, der var klubchef i GSC (Gladsaxe Svømmeklub, red.), siger Karoline Christensen.

- Og så var jeg bare 'du kommer bare, dig vil vi gerne have'. Italien er en stor nation indenfor kunstsvømning, så jeg vidste godt, at hun var guld værd, supplerer Mia Heide.

Tog fart

Derfra tog det fart for det danske par, der hurtigt begyndte at svømme sammen. De vandt DM i 2020, 2021 og 2022.

I år har de allerede været til World Series-stævner i Paris og Athen, hvor de selv skulle finansiere turen.

- Her til EM har Dansk Svømmeunion betalt en stor del, og så har vi fået nogle sponsorater. Vi har også fået lidt støtte fra vores klub. Gladsaxe Svømmeklub har været fantastisk. De har bakket meget op, påpeger Mia Heide.

Det danske par skal i vandet i både fri og teknisk duet. Ofte bygger en koreografi på et tema. For Danmarks vedkommende bygger den frie duet på et slangetema, mens den tekniske duet har sangeren Elvis som tema.

- De fleste kan bedst lide at svømme fri, men vi er meget glade for at svømme teknisk. Vi er vilde med Elvis-temaet. Vi smiler, og der er bare god stemning.

- Selv om vi har hørt den samme musik i to år, så er vi stadig ikke trætte af den. Og så spiller vi på guitar, klaver og synger i mikrofon. Så vi har mange sjove moves, fortæller en begejstret Mia Heide.

De har ikke en egentlig målsætning ved stævnet. For dem handler det om, at de bagefter kan kigge tilbage og være stolte over, hvad de har præsteret.

- Vi vil bare gerne være tilfredse med os selv. Det er første gang i lang tid, Danmark er med, og det er en sport, hvor man bliver bedømt, så det er lidt subjektivt. Derfor ligger vi heller ikke så meget i karakteren, siger Mia Heide.

Det danske par skal i aktion første gang fredag morgen, hvor det gælder den frie duet. Mandag gælder det så Elvis og den tekniske duet.