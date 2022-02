Danmark trækker sig fra røvfuld

De danske curlingkvinder har udspillet deres rolle i jagten på olympisk metal ved legene i Beijing.

Tirsdag formiddag dansk tid blev der nemlig sat en tyk streg under, at danskerne er et pænt stykke efter en af de dygtigste nationer, da det blev til et klart nederlag på 3-9 til Sverige.

Det var stillingen efter syv af ti ender, og derfor valgte det danske hold at sige tak for kampen.

Danskerne står noteret for to sejre efter de første syv gruppekampe. Der resterer stadig kampe mod Sydkorea og Canada, hvor Danmark med to sejre kan rykke længere frem i tabellen.

Allerede inden opgøret mod de stærke svenskere var den danske drøm om en semifinale og dermed en mulig OL-medalje yderst spinkel.

Skipper Madeleine Dupont, viceskipper Mathilde Halse og løjtnanterne Denise Dupont og My Larsen kom også hurtigt i svensk modvind.

I tredje ende lykkedes det svenskerne at 'stjæle' tre point efter en knap så vellykket sidste sten fra dansk side. Dermed var stillingen 5-1 til Sverige, og danskerne var under pres.

Kampen blev reelt afgjort i femte ende, hvor svenskerne tog yderligere tre point, efter at Madeleine Dupont spillede en skidt sidste sten. Hun var da også den første til at undskylde over for holdkammeraterne.

Danskerne kæmpede ufortrødent videre, om ikke andet så for at komme fra kampen med en bedre fornemmelse.

Trods mere præcist spil i de efterfølgende to ender blev det alligevel vurderet som en for stor mundfuld at forsøge at vende et efterslæb på seks point på de sidste tre ender, og derfor gav de to nabolandes spillere hinanden håndslag på, at kampen var ovre.