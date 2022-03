Danmarks eneste deltager ved vinter-PL er fri af corona

Adam Nybo, som er alene om at repræsentere de danske farver ved de paralympiske vinterlege i Beijing, er testet negativ for coronavirus tre gange i træk.

Dermed er den danske skiløber omsider klar til at rejse til Kina, efter at han i sidste uge blev ramt af coronavirus og missede åbningsceremonien i fredags.

Han venter nu på, at de sidste formaliteter kommer på plads, og at han får grønt lys til at flyve til Beijing.

- Jeg er testet negativ tre gange i træk, så virusset er væk. Så nu håber vi bare, at alt det bureaukratiske kan løses, så jeg kan komme derover.

- Der er en masse spænding nu her. Jeg har været i gang med at pakke de sidste ting ned og er klar til afrejse, så snart jeg får grønt lys, siger Adam Nybo.

Han skal testes en fjerde gang tirsdag, og er den test ligeledes negativ, burde han kunne rejse til Kina.

Optakten har været rodet, efter at han blev testet positiv for lidt over en uge siden.

- Det har været meget stressende og forvirrende. I det hele taget bare mærkeligt.

- Jeg har hele tiden gået og ventet på at få en negativ test, og så kom der endelig en. Men så er der alle mulige andre ting. Det er ikke en garanti for at komme af sted.

- Det er lidt belastende efterhånden. Men hvis jeg kommer derover, så har det været det værd, siger Adam Nybo.

I fredags gik han glip af åbningsceremonien, som han havde glædet sig til.

- Det er meget surt. Jeg kunne virkelig mærke ærgrelsen ikke at være derovre ved åbningsceremonien. Det var et virkelig flot setup og noget, jeg helt vildt gerne ville have oplevet.

- Det er noget af det, der gør det specielt. For selve konkurrencen er jo på sin vis ligesom alle andre konkurrencer. Det handler om at køre ned gennem nogle porte, og det er jeg vant til, siger han.

Det står klart, at han misser sin første konkurrence torsdag i storslalom, men lørdag satser han på at deltage i favoritdisciplinen slalom.

- Jeg er ærgerlig over at gå glip af den første konkurrence i storslalom. Jeg ville gerne have taget revanche, fordi jeg udgik efter VM i storslalom, hvor jeg lavede et ordentligt styrt.

- Det ville jeg gerne have gjort om og gjort en del bedre. Men det er typisk slalom, jeg klarer det bedst i. Det er den fedeste disciplin at nå derover til, selv om jeg synes, storslalom er lidt sjovere end slalom, siger han.