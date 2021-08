Danmarks ishockeykvinder får tyske tæv ved VM

De danske ishockeykvinder må sande, at modstanden ved holdets første A-VM siden 1992 er en tand for hård.

Mandag tabte Danmark nemlig med 1-3 til Tyskland, der var klart bedst i store dele af opgøret.

Som følge deraf står Danmark noteret for tre kampe, tre nederlag og en målscore på kedelige 2-10.

I teorien kan Danmark stadig avancere til turneringens kvartfinaler, men det er ikke videre sandsynligt.

Det kræver et scenarie, hvor Ungarn, Japan og Danmark alle ender på tre point, men at Danmark er bedst indbyrdes. Dermed skal Japan tabe alle sine resterende tre kampe - heriblandt til Ungarn - mens Danmark skal slå Ungarn med en tilpas stor margin.

På forhånd havde Danmark udpeget keeper Jennifer Harss, som en af tyskernes nøglespillere, men tyskernes sidsteskanse havde også gode arbejdsbetingelser.

I løbet af de første 20 minutter havde Danmark ikke et eneste forsøg inden for målrammen, mens tyskerne seks gange fik sat Cassandra Repstock-Romme på prøve i det danske mål i første periode.

Kun en af de afslutninger gik i mål. Det skete efter lidt mere end 12 minutters spil, da Julia Zorn trykkede pucken i nettet efter et par vakse driblinger.

Det kunne såmænd sagtens have set værre ud for landstræner Peter Elanders mandskab efter første periode, for tyskerne var spilstyrende og chanceskabende fra start til slut.

Danmark fik i den grad pyntet på skudstatistikken - 11 afslutninger inden for mål - i en mere livlig anden periode, men danskerne fik ikke gjort op med det faktum, at tyskerne var skarpere.

Jule Schiefer sendte en returpuck i målet otte minutter efter sidebyttet, og tre minutter senere kunne Theresa Wagner så gøre det til 3-0.

Selv om danskernes offensiv var blevet mere pågående, var det svært at se, hvordan Danmark skulle komme tilbage i opgøret, men de danske spillere gav det et hæderligt forsøg.

I begyndelsen af tredje periode fik Michelle Weis og Silke Glud hver sin gode mulighed for at reducere, men det blev Josefine Jakobsen, der fik scoret for Danmark syv minutter inde i perioden.

Kort efter missede Michelle Weis endnu en stor mulighed, og det danske forsøg på et comeback i Calgary løb ud i ingenting.