Dansk badtmintonstjerne flytter til Dubai

Danmarks næstbedste badmintonspiller, Anders Antonsen, følger nu i fodsporene på Viktor Axelsen og flytter til Dubai.

Det skriver Badminton Danmark på sin hjemmeside.

Han udtræder dermed af forbundets eliteprogram og kan ikke længere have en Badminton Danmark-landstræner som hovedtræner, få økonomisk støtte eller benytte sig af Team Danmarks eksperter i hverdagen.

- Vi har aldrig lagt skjul på, at vi foretrækker at have alle vores bedste spillere samlet på NETC (Nationale Elite Træningscenter, red.), da badminton er en sparringsport, men vi respekterer hans valg og har kun et ønske om, at Anders klarer sig godt fremadrettet, siger sportschef Jens Meibom.

Ifølge Badminton Danmark vil Antonsen som Axelsen stadig træne med på NETC i 13-15 uger om året. Han er også stadig aktuel til turneringer som EM og VM.

Antonsen understreger, at han været glad for træningen i NETC og ikke rejser, fordi han er utilfreds.

- Jeg er bare nået til et sted i mit liv, hvor jeg har en lyst og sult til at prøve mig selv af på en ny måde. Jeg skal have en base i Dubai, men ønsker også at rejse og træne i forskellige lande og udforske de mange forskellige tilgange til badminton og træningskultur, siger Anders Antonsen.

Antonsen var længe nummer to på verdensranglisten efter Axelsen, men efter en mindre god periode er han nu droslet ned som nummer otte.

Viktor Axelsen rykkede til Dubai i sommeren 2021 med sin familie kort efter sin sejr ved OL i Japan. Siden har han konsolideret sig som verdens bedste badmintonspiller og vundet både EM, VM og en stribe store turneringer.

Han begrundede dengang sit valg med bedre træningsforhold og adgang til eksperter samt færre gener af sin allergi og høfeber i et mildere klima.

Axelsen erkendte også, at der var økonomiske fordele, men også øgede udgifter, da han selv skulle finde træningsmodstandere.

- Jeg ved godt, at jeg sagtens kan havne i en shitstorm, men ærligt talt – jo ældre jeg bliver, og jo længere jeg har været i gamet, jo mindre tænker jeg over, hvad folk uden for min inderkreds tænker om mig, sagde Axelsen dengang.