Dansk cykelrytter bliver slået på stregen i World Tour-løb

Mathias Norsgaard Jørgensen var onsdag meget tæt på at tage sin første professionelle sejr.

Den danske Movistar-rytter blev slået på stregen i en spurt på 3. etape i World Tour-løbet Benelux Tour.

Norsgaard Jørgensen sad med i et udbrud, der lige nøjagtigt formåede at holde feltet bag sig hele vejen til målstregen. Her skulle sejren uddeles i en spurt blandt udbryderne, og danskeren måtte se sig slået af hollandske Taco van der Hoorn, så det endte med en andenplads.

Den danske ex-verdensmester Mads Pedersen spurtede med om de sekundære placeringer i feltet og endte som nummer ti.

Kasper Asgreen er også med i Benelux Tour, og Quick-Step-danskeren indtager efter 3. etape fortsat andenpladsen i det samlede klassement med 19 sekunder op til schweiziske Stefan Bissegger.

Benelux Tour består af syv etaper og slutter søndag.

24-årige Mathias Norsgaard Jørgensen er i gang med sin anden sæson på World Tour-niveau efter at have skiftet fra det danske Riwal-mandskab til Movistar forud for 2020-sæsonen.

Det meste af den blev spoleret af et grimt styrt, og først i januar i år var den to meter høje dansker tilbage i fuldt vigør uden smerter.