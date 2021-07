Dansk damefirer ender sidst og må i opsamlingsheat

Damefireren i roning kunne ikke stille meget op, da der var finalebilletter på spil ved OL i Tokyo natten til lørdag dansk tid.

I sit indledende heat endte Christina Juhl Johansen, Trine Dahl Pedersen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen med sidstepladsen som nummer fem ud af fem.

Dermed skal kvartetten ud i et opsamlingsheat mandag for at nå finalen.

De to bedste i heatet gik direkte videre. Det blev Australien og Irland, der avancerede på sikker vis. De kom i mål med kun 0,23 sekunders forskel og havde 11 sekunder ned til nummer tre, Rumænien.

Danskerne krydsede stregen næsten 22 sekunder efter Australien. De så ellers i første omgang ud til at være kommet godt ud af startboksen, men så tog de andre fat.

Efter 500 meter var danskerne næstsidst med cirka to sekunder op til de to forreste. Efter en kilometer lå danskerne bagest med et stykke op til amerikanerne på fjerdepladsen og langt efter de forreste.

Med 500 meter tilbage var der ingen tvivl om, at danskerne ville ende med at krydse stregen som de sidste.