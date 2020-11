Dansk direktør er splittet

En ny amerikansk dopinglov, den såkaldte Rodchenkov-lov, vil gøre det muligt for retsinstanser i USA at retsforfølge alle, der er involveret i doping i internationale sportsbegivenheder, som amerikanske udøvere, sponsorer eller tv-stationer er en del af.

Mandag blev lovforslaget godkendt af Senatet i USA og mangler kun at blive underskrevet af præsidenten, skriver Reuters.

Herhjemme har Anti Doping Danmarks direktør, Michael Ask, et ambivalent forhold til den amerikanske lov. Ifølge ham er der nemlig to sider af sagen.

- På den ene side er USA's nye lov positiv, fordi det er et tegn på, at man vil have renere sportsgrene, siger han.

Han forklarer desuden, at loven er et udtryk for, at Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) system ikke er stærkt nok.

- Man vil fra amerikansk side tydeligvis ikke finde sig i et Wada-system, hvor man for eksempel skal vente på en afgørelse i seks år i sagen mod Rusland, forklarer han.

Michael Ask refererer til den omfattende sag, hvor Rusland er dømt for omfattende statsstøttet dopingsnyd, der skulle være foregået systematisk i årevis.

Men på den anden sider peger Michael Ask på, at det kan blive problematisk, hvis andre lande begynder at gennemføre national lovgivning, der ligner USA’s.

Han er bange for, at det bliver for forvirrende med de mange forskellige regler på nationalt niveau.

- Det kan blive et kludetæppe, hvor samtlige lande potentielt kan fortolke reglerne i deres egen nationale kontekst.

Ifølge loven vil USA være i stand til at retsforfølge dopingsvindlere efter internationale sportsbegivenheder - også selv om de foregår uden for landets grænser.

Men det er uklart, hvorvidt det i realiteten kan lade sig gøre. Michael Ask virker heller ikke til at være overbevist.

- Jeg er i tvivl om, hvor meget denne lovgivning kan bruges i en international sammenhæng, siger han.

Ifølge Reuters modsætter Rusland sig den nye amerikanske lovgivning.

- Vi er ikke enige i USA's fremgangsmåde, forklarer en talsmand fra Kreml, der er et centrum for en stor del af den russiske magt.

I dag afhænger Wadas arbejde i høj grad af whistleblowere, der står frem med sager.

Og flere har udtrykt bekymring for, at USA's lov vil afholde fremtidige whistleblowere fra at stille sig frem med sager, da whistlebloweren vil være bange for at blive retsforfulgt.

Men Travis Tygart, der er direktør for USA’s antidopingagentur, forsikrer, at loven vil beskytte whistleblowere mod repressalier. Det skriver Reuters.

