Dansk fodbold hylder Lars Høgh

Klubber, spillere, trænere står i kø for at sende en sidste hilsen til Lars Høgh, der onsdag afgik ved døden

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Både klubber og store navne inden for fodboldverdenen har reageret på den triste nyhed om, at den tidligere fodboldmålmand på landsholdet Lars Høgh onsdag er død efter længere tids kræftsygdom.

Han blev 62 år.

Lars Høgh nåede at spille 817 kampe for OB og blev danmarksmester i 1977, 1982 og 1989. Han spillede desuden otte kampe for det danske landshold.

Her er et udpluk af reaktionerne:

Odense Boldklub

- Lars Høgh er en legende i OB’s historie. En af de allerstørste, der nogensinde har repræsenteret klubben, og et ikon for rigtig mange fodboldfans og fynboer. Æret være hans minde.

Dansk Boldspil-Union (DBU)

- Vi har mistet en stor personlighed, en kær kollega, en god ven og mest af alt et helt fantastisk menneske. Alle tanker til Lars’ familie i denne svære tid.

Glen Riddersholm, træner i den belgiske fodboldklub KRC Genk

- Lars Høgh - hvil i fred.

Anders Kraul, fodboldkommentator hos DR

- Lars Høgh er død. Den sidste bold er sparket til målmandstræningen med hans smil og livsglæde som afsender. Jeg er taknemmelig for at have kendt ham. Alle tanker til familien. Ære være hans minde

Brøndby IF

- Hvil i fred, Lars Høgh. Alle i Brøndby IF sender de varmeste tanker til familien.

Vejle Boldklub

- Vejle Boldklub er kede af at læse nyheden om Lars Høgh. Klubben og alle i og omkring VB sender sin dybeste medfølelse til familien og alle der havde Lars Høgh nær. Æret være Lars Høghs minde.

Francis Dickoh, tidligere fodboldspiller, ekspert for fodboldmediet Mediano

- Lars Høgh, dit minde vil altid være æret. Hvil i fred.

FC Nordsjælland

- En stor personlighed i dansk fodbold er gået bort. Hvil i fred, Lars Høgh. Alle i FC Nordsjælland sender de varmeste tanker til hans familie og pårørende. Æret være hans minde.

Jesper Hansen, AGF-målmand, på Instagram:

- Hvil i fred, Lars. Alle mine tanker går til din kære familie.

Andreas Skov Olsen, fodboldspiller på landsholdet, på Instagram:

- Hvil i Fred.

Preben Elkjær, tidligere fodboldspiller på landsholdet

- Jeg kan ikke forestille mig, at der findes et menneske, der ikke vil sige, at Lars Høgh var fantastisk.

Brønshøj Boldklub

- Hvil i fred Lars Høgh. En fantastisk målmand og et fantastisk menneske. Vores tanker går til familien og vennerne. Æret være hans minde.