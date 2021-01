Dansk ishockeyformand: Endnu et aflyst VM vil være katastrofe

Det er for at undgå, hvad formand i Danmarks Ishockey Union (DIU) Henrik Bach Nielsen kalder for en 'katastrofe', at forbundet har lagt billet ind på at overtage Hvideruslands del af værtskabet for det kommende VM, skulle det blive nødvendigt.

Det siger Henrik Bach Nielsen i en udtalelse på DIU's hjemmeside.

- Tilbage i november sad jeg sammen med mine kolleger fra de øvrige nordiske lande, og vi var fuldstændig enige om, at ishockeysporten ikke kunne tåle, at endnu et VM blev aflyst som i Schweiz i 2020.

- Det vil være en katastrofe for alle involverede parter: Spillerne, lederne og de mange sponsorer, der støtter ishockeyen, siger formanden på hjemmesiden.

Der er opstået tvivl om, hvorvidt Hviderusland er i stand til at afholde sin del af verdensmesterskaberne, der afholdes fra 21. maj til 6. juni.

Skulle det vise sig ikke at kunne lade sig gøre, er der brug for en plan B, lyder det fra Henrik Bach Nielsen. Oo den er Danmark altså klar med.

- Når Danmark byder sig til som vært, så er det for at udfylde muligheden for en plan B, hvis den ene gruppe ikke kan spilles i Minsk.

- Vi kan trække på gode erfaringer fra den nylige EM-slutrunde i håndbold, for vi forventer lige nu, at ishockey-VM også skal spilles i en 'boble'. Så det er ikke fordi, vi vil have VM til Danmark, det er for at hjælpe verdensishockeyen med et alternativ til en aflyst VM-turnering, siger DIU-formanden.

VM skal efter planen spilles i Letland og Hviderusland. Men Letland har meldt ud, at landet ikke ønsker, at Hviderusland skal være involveret i VM.

En række andre lande har også givet udtryk for, at de ikke ønsker at deltage i en VM-turnering i Hviderusland. Det har DIU også slået på tromme for.

Det skyldes, at Hviderusland har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt. Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Samtidig har en ekspertgruppe nedsat af IIHF udtrykt skepsis over, hvordan Hviderusland håndterer coronapandemien.