Dansk landevejsmester får lang kontrakt hos Movistar

Treårige kontrakter hænger ikke på træerne i professionel kvindecykling. Derfor er det også et klart signal fra det spanske Movistar-hold om troen på danske Emma Norsgaard, at man har forlænget hendes aftale frem til udgangen af 2024.

Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

21-årige Norgaard, der er lillesøster til Mathias Norsgaard, som kører for Movistars herrehold på World Touren, har for alvor fået sit store gennembrud i år.

Det er allerede blevet til fire sejre i 2021 for den stærke dansker, og med udsigten til kontraktudløb ved årsskiftet har Movistar ikke turde at vente med at forlænge Norsgaards aftale.

- Kontraktforlængelsen med Emma var afgørende for vores hold i fremtiden, siger sportsdirektør Sebastián Unzué i pressemeddelelsen.

- Hun har hurtigt opbygget et ry som en af verdens bedste ryttere, som hun har vist i både endagsløb, hvor hun har kæmpet med om sejren med feltets dygtigste ryttere, og i etapeløb.

Emma Norsgaard vandt allerede DM i linjeløb for eliterytterne som 17-årig, og sidste år gentog hun bedriften.

Siden DM-sejren har hun rykket sig helt op i toppen af det internationale hierarki med adskillige topplaceringer.

- Det har været et helt fantastisk år for mig indtil videre, og Movistar har troet så meget på, hvad jeg kan udrette, siger danskeren i pressemeddelelsen.

Næste opgave for Norsgaard er forsvaret af DM-titlen i den kommende weekend. Derefter skal hun køre Giro Donne i juli.