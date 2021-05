Dansk liganiveau giver Aalborg tro på mere CL-succes

Aalborg Håndbolds samlede sejr over storklubben Flensburg-Handewitt og dermed kvalifikation til Champions Leagues Final 4 er historisk.

Og med udsigt til at skulle duellere med PSG, formentlig FC Barcelona og enten Nantes eller Veszprem i slutkampene i Köln midt i juni er der næppe mange, som vil pege på danskerne som favorit. Tværtimod.

Hos Aalborg tager man gerne underdogrollen på sig blandt Europas sværvægtere. Men det skal ikke forveksles med begrænset tro på, at man kan nå i finalen.

- Vi er godt klar over, at vi ikke kommer som favoritter, men vi kommer da til at gå efter sejren alligevel, siger stregspiller Magnus Saugstrup.

- Det er altså ikke alle, som kan slå Flensburg ud over to kampe. Så jeg synes, vi har fine muligheder for at komme som en underdog og bevise, at titlen også kan gå til os.

Trods en plads blandt sæsonens fire bedste europæiske klubber har nordjyderne måttet kæmpe hårdt for også at nå DM-semifinalerne.

Konkurrencen i de hjemlige haller er hård, og det er også en af grundene til, at Aalborg tager til Lanxess Arena i Köln 12. juni med en god tankfuld selvtillid.

- Der er mange gode hold i den danske liga. Der er mange, som er med til at højne standarden i dansk håndbold, og det synes jeg også, det her er et bevis for, siger Aalborgs direktør, Jan Larsen med henvisning til pladsen i Final 4.

- Den danske liga er fantastisk god, og vi undervurderer den jævnligt, fordi vi alle er lidt danske. Der er måske nogle, som er bedre end os en gang imellem, men vi kan sagtens være med, slår han fast.

Ikke siden 2012 har Danmark haft et herrehold i Final 4 i den fineste europæiske klubturnering. Dengang var det storsatsende AG København, som nåede blandt de sidste fire.

Det blev ikke til en finaleplads, men aalborgtræner Stefan Madsen kan godt få øje på Aalborgs muligheder for at kunne overgå det resultat.

- Vi er ydmyge omkring, at det er første gang, vi skal derned, og at det er tre storhold, vi skal måle os med dernede, siger han.

- Men jeg kan love for, at vi kommer til at gøre alt, der står i vores magt for at stå i en finale.

Der spilles semifinaler 12. juni, mens finale og bronzekamp spilles 13. juni.