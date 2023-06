Dansk medaljehøst fortsætter

De danske sportsfolk er nu oppe på otte medaljer ved European Games i Polen.

Det seneste stykke metal blev vundet af taekwondokæmperen Otto Herlev Jørgensen, der lørdag aften besejrede franske Theo Lucien i bronzekampen i 68 kilo-klassen.

Jørgensen, der repræsenterer Nørrebro Taekwondo Klub, var ellers bagud 0-1 efter første runde, men vendte slaget og vandt 2-1.

- Det føles fuldstændig fantastisk. Det har været en lang, hård dag med fire hårde kampe, siger Otto Herlev Jørgensen.

Den 22-årige dansker startede dagen med at vinde sin ottendedelsfinale med 2-1 over en ungarsk modstander, men tabte derefter knebent til verdensmesteren Bradly John Sinden fra Storbritannien.

Men fordi Sinden nåede helt til finalen, fik Otto Herlev Jørgensen en ekstrachance mod en ukrainsk modstander, som Sinden havde slået i første runde.

Her vandt danskeren uden problemer og var derefter klar til at kæmpe om bronze mod Theo Lucien.

- Det er lidt mærkeligt at være nede efter at have tabt og så komme op igen. Jeg har bare ondt i kroppen nu, siger Otto Herlev Jørgensen.

Nu håber han, at hans bedrift i Krakow giver positive vibrationer i det danske taekwondomiljø.

- Jeg håber, det sætter gang i udviklingen, at man kan se, at det er muligt. Jeg ved godt, at det 'kun' var bronze, men det er den første danske taekwondomedalje ved European Games, påpeger han.

Danmark har foreløbig vundet tre guld, to sølv og tre bronze ved legene. Topscorer er kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen, der har vundet fire medaljer.