Dansk OL-medaljevinder vil undgå forhastet OL-afgørelse

Det kan sagtens være den rigtige løsning at udskyde OL i Tokyo med eksempelvis et år, men der er ingen grund til at træffe den beslutning i dag eller i morgen.

Sådan lyder det fra hækkeløberen Sara Slott Petersen, efter at Danmarks Idrætsforbund (DIF) har opfordret Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at udskyde OL i et år.

Hækkeløberen støtter søndagens udmelding fra IOC, der har sagt, at man vil vente op til fire uger med at træffe en afgørelse.

- Jeg bakker mere op om IOC's udmelding om, at de vil se den næste måned an. Det giver mere mening. Det virker som om, at alle panikker totalt lige nu. Jeg er sikker på, at IOC og de lokale værter træffer den rette beslutning.

- Jeg foretrækker, at man tør at slå koldt vand i blodet og så stoler på, at der ikke bliver afholdt et OL, hvis det er uforsvarligt, men at man lige giver det en måned mere, som IOC gerne vil.

- Ingen kan vide, hvordan udbruddet af coronavirus påvirker verden om en måned. Udviklingen går helt vildt hurtig, og det kan både være til den værre og den bedre side, siger Sara Slott Petersen.

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) har i lighed med en række andre nationale olympiske komitéer også opfordret til at udskyde OL, mens Canada helt har afvist at sende atleter til Tokyo, hvis OL afvikles som planlagt med start 24. juli.

På baggrund af de meldinger har Japans premierminister, Shinzo Abe, for første gang erkendt, at en OL-udskydelse er en mulighed.

Sara Slott bryder sig ikke om, at store lande prøver at presse en OL-udskydelse igennem.

- Det er lidt ucharmerende adfærd, at lige så snart virussen har ramt de velfungerende og rige lande, der poster mange penge i sport - USA, Canada, Australien, Storbritannien og flere andre europæiske lande - så skal OL bare udskydes.

- Sådan virker det lige nu. Der var ingen, der snakkede om at udskyde OL, da Kina var lagt ned, eller af hensyn til konflikter eller borgerkrige andre steder i verden, hvor lande ligger fuldstændig underdrejet.

- Ikke sagt, at OL ikke kan ende med at blive udskudt, for det kan det. Men det er ucharmerende med den måde, det foregår på nu, hvor lande med en stor stemme og økonomi, lægger pres på for at få det udskudt.

- IOC kan nærmest ikke gøre andet end at udskyde det nu med de udmeldinger. Man har vredet armen om på IOC, siger hun.

DIF er blandt de nationale olympiske komitéer, der har lagt vægt på, at man ved at afholde OL som planlagt skævvrider konkurrencerne, fordi forberedelsesvilkårene varierer fra land til land alt efter restriktioner på grund af coronavirus.

Men det er i sig selv ikke nok til en OL-udskydelse, mener Sara Slott. Det er bare vilkår, siger den danske OL-sølvvinder fra 2016.

- Sportsforbund og sportsfolk lever af at planlægge ned i det mindste detalje, og de kan ikke lide usikkerheder. Jeg kan godt se, at den nuværende situation ikke giver den optimale forberedelse til OL, og at jeg nok ikke løber lige så hurtigt som ellers, men det er så på de vilkår, man konkurrerer.

- Det er rigtigt, at vilkårene måske ikke er lige, men det er også naivt at tro, at de ellers er det. For det er de ikke. Der er undtagelser, men udgangspunktet er, at dem, som investerer flest penge, vinder flest medaljer, siger hun.

Den 32-årige aarhusianer havde udset sig OL som sit sidste store mesterskab. Den plan kan en OL-udskydelse forpurre, men samtidig vil hun ikke afvise at fortsætte et år mere.

- Jeg har valgt at lade være med at bryde mit hoved med det, indtil der er afklaring om OL.

- Men spørgsmålet er ikke kun, om jeg har lyst til at fortsætte et år mere. Der er bundet økonomi op på det her, og mine aftaler løber til OL i år. Hvis jeg mister min støtte og mine kontrakter, så kan jeg have nok så meget lyst, men så er der ikke noget at diskutere. Jeg skal stadig betale min husleje, siger hun.