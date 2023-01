Dansk profil færdig i Belgien

Efter halvandet år i SV Zulte Waregem er den danske midtbanespiller Lasse Vigen nu færdig i belgisk fodbold.

Det skriver det belgiske bundhold selv på Twitter.

Her meddeler klubben, at begge parter er blevet enige om at stoppe samarbejdet.

Efter fire år i Brøndby IF skiftede den 28-årige esbjergenser i sommeren 2021 til SV Zulte Waregem på en fri transfer.

Men nu skal Lasse Vigen altså endnu engang se sig om efter en ny arbejdsgiver.

Fra 2017 til 2021 spillede Lasse Vigen i Brøndby, hvor han bl.a. var med til at vinde mesterskabet i 20/21-sæsonen. Foto: Polfoto/Jens Dresling

Forlader et bundhold

Den danske midtbanemand nåede alt i alt at spille 35 kampe for SV Zulte Waregem, der i denne sæson ligger næstsidst i den bedste belgiske række med blot 13 point efter 18 kampe.

