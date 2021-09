Dansk projekt kan koste 400 mio.

Den 50 år gamle travbane i Billund synger på sidste vers.

Kirkbi A/S, der ejer 75 procent af Lego, har købt travbanen for 58 millioner kroner, og fra årsskiftet nedlægges banen for at gøre plads til andre formål.

Ifølge jv.dk vil foreningen Sydjysk Hestesport nu i stedet etablere en arena, der kan rumme flere slags hestesport.

Arenaen skal laves i tre faser, og den første fase indeholder en 1400 meter lang travbane, skriver jv.dk.

Anden fase bliver inddragelsen af andre grene af hestesporten, og i sidste fase kommer blandt andet tribune, restaurant og andre publikumsfaciliteter.

Efter planen vil fase et være færdig i midten af 2024, mens fase tre vil blive afsluttet tre år senere.

Projektet kan ende med at koste 400 millioner kroner, og ifølge jv.dk er kommunerne i Vejle, Vejen, Billund og Kolding alle i spil at skulle huse arenaen.

Kirkbi A/S har ingen planer om at involvere sig.

- Vi glæder os til at være med til at skabe en helt ny bydel i Billund og medvirke til byens fortsatte udvikling. I forhold til hestesportsarena - så er det ikke et konkret projekt, der har vores interesse, siger Steen Pedersen, der er global ejendomschef i Kirkbi.