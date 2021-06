Dansk skateboardikon skal til OL: Lidt af en forløsning

Det bliver med dansk deltagelse, når der ved sommerens OL for første gang nogensinde skal dystes i skateboarding.

Rune Glifberg er således en af 20 mandlige deltagere, der skal konkurrere i disciplinen park. Det 46-årige danske skateboardikon sikrede i forrige weekend OL-billetten, da det sidste kvalifikationsstævne inden legene fandt sted i Des Moines i USA.

Da det for et par år siden blev bestemt, at skateboarding ville blive en OL-sportsgren ved legene i Tokyo, sagde Glifberg selv, at det ville være en sejr bare at komme med, og nu kan han altså hæve armene i triumf.

- Det er en dejlig fornemmelse og lidt af en forløsning. Kvalifikationen har været i gang siden 2019, og det hele blev sat på pause på grund af corona, hvor jeg lagde tingene lidt på hylden og ikke fokuserede så meget på det.

- Så det er meget spændende at få lov til at være tilbage og give det (OL, red.) lidt fokus igen, siger 46-årige Glifberg, der har været professionel siden 1992.

Danskeren dyster nu om dage ofte med skateboardere, der er halvt så gamle som ham selv eller endnu yngre. Netop derfor er kvalifikationen til OL ekstra sød for Glifberg.

- Det er en dejlig fornemmelse, og det har jo også hele tiden været det, der har været en af grundene til, jeg forsøgte at komme til OL; at bevise over for mig selv, at jeg kan være med på det her niveau, siger han.

Glifbergs mål ved OL er at komme i finalen i sin disciplin, men hvad det derefter kan blive til, tør han ikke spå om.

- Det er meget svært at sige, hvad ambitionerne kommer til at være. Banen, vi skal konkurrere på, er jo unik, så der er ikke så meget, man kan træne hjemmefra.

- Men ud fra hvad jeg har set af tegningerne af skateparken i Tokyo, så ligner det noget, der godt kunne give mig en fordel. Det er en ret stor og dyb skatepark, og det er lidt en af mine specialiteter. Men vi må se på det, når vi kommer til Tokyo, siger danskeren.

Ved OL skal der inden for skateboarding dystes i de to discipliner park og street. Det er de 20 bedste på verdensranglisten i hver kategori, der kommer med til OL.

Rune Glifberg ligger nummer 32, men fordi der maksimalt må komme tre med fra hvert land, ender danskeren altså med en plads i konkurrencen i Tokyo.

OL finder sted fra 23. juli til 8. august.