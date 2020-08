Dansk skuffelse: Landskampe for tomme tribuner

Dansk Boldspil-Union (DBU) forventer at måtte spille Nations League-kampene mod Belgien og England for tomme tribuner i september

Dansk Boldspil-Union (DBU) forventer at måtte spille Nations League-kampene mod Belgien og England for tomme tribuner i september.

Det sker på baggrund af, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har meddelt DBU, at det formentlig ikke er tilladt at have tilskuere til kampene på grund af coronavirus.

En endelig beslutning tages i løbet af de kommende dage.

På DBU's hjemmeside ærgrer man sig over udsigten til et gabende tomt Parken:

- Belgien og England har to af verdens bedste landshold i øjeblikket og kampe mod dem i Parken kunne være en kæmpe fodboldoplevelse for de danske fans. Men sundhed er vigtigere end fodbold, og vi må forvente at skulle spille de to kampe bag lukkede døre, siger kommunikationschef Jakob Høyer og kommed med en opfordring til danskerne:

- Vi håber, at fans vil bakke op bag tv-skærmen, så trænere og spillere og trænere kan mærke det inde på stadion.

Ud over A-landsholdets kampe blev U-landsholdenes planlagte kampe aflyst eller udskudt på grund af corona.

