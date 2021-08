Dansk skytte skuffer sig selv i sidste OL-skydning

Riffelskytten Steffen Olsen kommer ikke til at skyde om medaljer ved OL i Tokyo.

Den 38-årige dansker skuffede i kvalifikationen til legenes sidste skydekonkurrence, 50 meter riffel i tre positioner, hvor han sluttede som nummer 28 ud af 39 startende.

Kun de otte bedste gik videre til medaljeskydningen.

- Det var skuffende mere eller mindre hele vejen igennem. Jeg havde problemer med vinden, og det var lidt kedeligt, når jeg nu syntes, jeg har haft godt styr på den de seneste dage, siger Steffen Olsen.

I disciplinen skyder deltagerne tre gange 40 skud fra henholdsvis knælende, liggende og stående position.

Og det kom især til at koste Ballerupskytten dyrt, at han ikke levede op til forventningerne i første position, knælende.

Her blev det til 388 point ud af 400 mulige. 28 af hans 40 skud gav de optimale ti point, og det var for lidt til at være med i topstriden.

- De knælende skud var så meget ringere, end hvad jeg plejer at kunne skyde. Der manglede otte point i forhold til, hvad jeg skød under træningen i går (søndag).

- Jeg vidste, at medmindre jeg skød helt vanvittigt godt stående, var løbet stort set allerede kørt. Det skal man kunne ryste af sig og skyde perfekt i de næste stillinger. Men det lykkedes i hvert fald ikke, siger Steffen Olsen.

Tydeligt frustreret forlod han kortvarigt skydebanen for at samle sig efter første runde, men det blev ikke meget bedre liggende.

Her lavede han 391 point - et godt stykke fra de 395 point, som han selv og den sportslige ledelse i Dansk Skytte Union havde kalkuleret med.

Da så det næsten umuligt ud, og Olsen skulle ikke bare levere et brag af en stående runde, som er den sværeste position. Han var også afhængig af, at rivalerne kiksede på stribe.

Men ingen af delene gik som håbet. Danskeren lavede 381 point i den sidste runde og sluttede på i alt 1160 point. Det var 16 point fra en plads i top-8.

Ud over at vinden drillede, kan præstationen også have været påvirket af spændingen ved at være med til OL, mener han.

- Når det er et stort stævne, stiger spændingsniveauet, og så sker der nogle andre ting, end der gør til træning.

- Det er ikke sådan, at jeg har hænder, der ryster. Men jeg får en lille knude i maven og kan godt mærke det i kroppen.

- Jeg har skudt i 20 år for at nå hertil. Før sidste OL var jeg et point fra at få en kvoteplads. Gangen før havde jeg lige ødelagt et korsbånd. Så selvfølgelig er det her stort for mig, siger Steffen Olsen.

Det var anden og sidste gang, han var i aktion ved legene i Tokyo. Tidligere blev det til en 21.-plads sammen med Anna Skade Nielsen i 10 meter riffel for blandede hold.