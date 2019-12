Dansk topchef om markant beslutning: - Alle står bag

Den russiske trikolore må ikke vaje på sportsarenaerne. Russiske regeringsrepræsentanter må ikke være til stede ved større arrangementer. Rusland må ikke byde på internationale sportsbegivenheder, og som udgangspunkt skal allerede tildelte værtskaber fratages landet.

Prestigetabet for præsident Vladimir Putin er enormt og opvejer til fulde, at russiske atleter trods udelukkelsen af en af idrætsverdenens stormagter har adgang til at deltage ved for eksempel OL.

Det konkluderer Morten Mølholm, direktør i Danmarks Idræts-Forbund, efter det internationale antidopingagentur WADA’s udelukkelse af Rusland fra større internationale sportsbegivenheder i fire år.

Udelukkelsen kommer efter afsløring af Ruslands statsstyrede dopingprogram og den efterfølgende tilsløring af fakta ved hjælp af systematisk datamanipulation.

- Vi er glade for, at man er landet en hård sanktion over for russerne, siger Mølholm til Ekstra Bladet.

- I beslutningen ligger, at russiske atleter individuelt kan deltage i for eksempel OL, hvis de kan bevise, at de er ‘rene’, men det her rammer Rusland som nation, og det er et meget alvorligt prestigetab for Rusland.

Ruslands præsident Vladimir Putin lider et alvorligt prestigetab, når Rusland i fire år er udelukket fra som nation at deltage i store internationale sportsbegivenheder som fx OL. Foto: Alexander Nemenov / Ritzau Scanpix.

- Man kan diskutere, om man skulle have ramt hele vejen rundt - altså også russiske atleter uden undtagelse - men vi kan fint leve med, at man tager hensyn til, at der jo faktisk kan være russiske atleter, der kan være uden skyld, og at de så får mulighed for at deltage.

Det vigtigste er det signal, man sender til Rusland som nation, for det er den, der er hovedskyldig, når man taler om statsstyret doping, siger Morten Mølholm.

- Man kan vel også frygte, at den hårde kurs giver bagslag, hvis udelukkelsen ikke bliver ført ud i livet og efterlader antidopingsystemet som den store taber?

- Alle idrætsforbund og alle lande givet WADA magt til at træffe denne beslutning, så vi må formode, at alle står bag, siger Morten Mølholm.

- Der kan være meget politik i det her, men set fra vores synspunkt er det her en ren idrætslig sag, hvor der er nogle, der har overtrådt et regelsæt, som vi alle sammen er enedes om for at bekæmpe doping og få en fair konkurrence.

- Når man har snydt så voldsomt, som det er tilfældet her - og vi har aldrig tidligere set noget lignende det, Rusland har gjort - så skal man slå hårdt ned. Gør man ikke det, så ender man i anarki, siger Morten Mølholm.

