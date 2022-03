Dansk triatlet gravid igen

Triatleten Michelle Vesterby venter barn for anden gang.

Derfor bliver det ikke i år, at hun får opfyldt sin drøm om at nå podiet ved VM i ironman på Hawaii, men hun har ikke tænkt sig at opgive karrieren.

- Jeg var både kvalificeret til VM på Hawaii i 2020 og 2021, som corona desværre aflyste. Så selvfølgelig er det ikke verdens bedste timing – omvendt er det ikke vigtigt lige nu.

- Det er det derimod, at jeg får et sundt og et rask barn, og så er jeg klar ved startlinjen i 2023 i stedet for, siger hun i en pressemeddelelse.

Terminen er sat til september.

Michelle Vesterby vil deltage i VM på Hawaii i 2023. (Arkivfoto). Foto: Nils Nilsen/Ritzau Scanpix

Allerede i slutningen af sidste år fortalte hun, at det store mål var lagt på hylden i håb om en familieforøgelse.

I september 2021 svømmede, cyklede og løb hun sig til bronze ved VM i langdistancetriatlon i hollandske Almere.

De 8 timer, 38 minutter og 54 sekunder, som hun brugte på at gennemføre, var tilmed dansk - og dermed også personlig - rekord.

Det er mere end to år siden, at Vesterby kvalificerede sig til VM i ironman, der adskiller sig fra langdistance-VM, som afholdes i forbundsregi.

Ironmanstævnet blev aflyst i 2020, og 2021-udgaven blev flyttet til maj i år. Desuden er værtskabet rykket fra Hawaii til Utah, mens der igen afholdes VM på Hawaii i oktober.

Michelle Vesterby har før vist, at hun kan komme tilbage til verdenseliten efter at have fået et barn. I 2019 fik hun en søn, og tre måneder senere blev hun nummer fem ved Ironman Copenhagen.

- Det gik jo rigtig godt med Markus, og jeg kender jo min krop rigtig godt. Siger den fra, så gør jeg det selvfølgelig også, men ellers giver det jo bedst mening for mig at træne – også efter fødslen, siger hun.