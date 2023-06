Dansk triumf: Taekwondo-kæmper vinder guld

19-årige Edi Hrnic kørte fredag studenterkørsel i Danmark og hentede søndag Danmarks fjerde guldmedalje ved European Games i Polen efter en forrygende flot taekwondo-finale.

I 80 kilo-klassen triumferede Rødovre-kæmperen efter en flot og dramatisk kamp mod norske Richard Ordemann, der var topseedet i klassen.

- Det er fedt. Jeg kan ikke beskrive følelsen. Jeg fik en skade i anden kamp og kunne ikke gå. Alligevel vandt jeg, siger en glad Hrnic, som blev student i sidste uge.

Danskeren vandt 2-0 i runder efter et spark til hovedet i slutfasen.

Hrnic var seedet som nummer ti, men fik altså den fineste slags metal efter en generelt forrygende søndag.

Inden finalen vandt han sine tre indledende kampe med 2-1 i runder. I sin første kamp slog teenageren syvendeseedede Aleksandar Radojkovic fra Serbien 2-1 efter en suveræn sidste runde.

Annonce:

Herefter gik det ud over den andenseedede græker Apostolos Telikostoglou i kvartfinalen, inden han i semifinalen slog den tredjeseedede spanier Jon Cintado Arteche 2-1, selv om danskeren tabte første runde og var bagud i tredje runde.

I finalen lavede Hrnic det første point og var generelt ovenpå i første runde, som han vandt 8-4 efter at have holdt Ordemann glimrende væk i de to minutter.

Nordmanden kom hurtigt foran 3-0 i anden runde efter et spark til hovedet, men Hrnic vendte kampen på hovedet og kom på 4-3, inden Ordemann med 13 sekunder igen tog en 6-4-føring.

Hrnic var tvunget frem, og et spark til hovedet med ni sekunder igen gav ham de tre nødvendige point for at snuppe guld.

Han blev dog tvunget et par minutter på pinebænken, da dommerne ville se noget igennem, inden han kunne juble over sin triumf.

Hrnic tog som 18-årig sidste år en overraskende sølvmedalje ved EM i Manchester efter blandt andet sejr over Ordemann. I maj tabte danskeren så til sin norske rival ved VM i ottendedelsfinalerne.

Danmark har nu vundet fire guld, tre sølv og tre bronze ved de europæiske lege i Polen.

Taekwondo har leveret to medaljer. Ud over Hrnic vandt Otto Herlev Jørgensen lørdag bronze i 68-kiloklassen.

Topscorer er kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen, der har vundet fire medaljer. I både 200 og 500 meter enerkajak blev det til guld, mens det blev til sølv i 500 meter toerkajak og i 200 meter mix toerkajak.