Dansk VM fortsætter med Ecco som sponsor

Danmark er til august vært for VM i ridesport, og det bliver med Ecco som en af hovedsponsorerne for arrangementet.

Arrangørerne bag beklager situationen i Ukraine, men holder fast i at Ecco skal forblive som sponsor.

Det sker på trods af, at Ecco bliver hårdt kritiseret for deres valg om at bibeholde deres aktiviteter i Rusland. Et valg der har fået flere virksomheder til at trække sig fra et samarbejde med det omstridte skomærke.

VM i ridesport forventes at tiltrække 200.000 tilskuere og kommer til at have deltagelse af omkring 800 heste fordelt på 70 nationer.

Som en konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine er russiske og belarussiske ryttere, heste og officials udelukket fra at deltage i VM - men Ecco som fortsat opererer for fuld styrke i Rusland, består som sponsor.

Vil kunder købe Ecco-sko, selvom virksomheden stadig sælger i Rusland? Det har Ekstra Bladet spurgt en række danskere om.

Arrangør holder fast

Jens Trabjerg er en af arrangørerne bag VM i ridesport, og han var selv med til at indgå sponsoraftalen med Ecco.

- Ecco var én af de første virksomheder, som vi indgik en aftale med for 2,5 år siden, og den er indgået under nogle andre vilkår, end dem vi står i dag, siger han til Ekstra Bladet.

Han beskriver over for Ekstra Bladet, at situationen er problematisk, men at det ikke får dem til at trække sig fra sponsoratet med det stærkt kritiserede selskab.

- Selvom vi skulle have lyst til at trække os, er vi juridisk bundet til sponsoraftalen med Ecco.

- Vi har et grundlæggende princip om, at vi ikke blander os i sponsorernes anliggender, og det vil vi også leve op til med Ecco, hvor vi forventer at leve op til den indgåede aftale, siger Jens Trabjerg.

Ville I indgå en sponsoraftale med Ecco i dag, hvis I stod overfor at vælge nye sponsorer til jeres arrangementer?

- Hvis vi kommer til at stå i en ny situation, hvor vi skal tage stilling til et nyt sponsorat med Ecco, tager vi stilling til det til den tid, siger Jens Trabjerg.

Det Internationale Rideforbund stoler på arrangør

Selvom Det Internationale Rideforbund(FEI) har forbudt russiske og belarussiske atleter, heste og officials fra at deltage i forbundets stævner.

Bakker de alligevel op om, at Ecco fortsætter som sponsor, på trods af at virksomheden fortsat holder fast i sin tilstedeværelse i Rusland.

- FEI har etiske relaterede retningslinjer og klausuler for kontrakter med sponsorer og partnere, men FEI er ikke part i sponsoraftalen mellem Herning 2022-arrangøren og Ecco, der blev underskrevet i 2020, længe før der var etiske spørgsmål om deres aktiviteter i Rusland. FEI er fortsat forpligtet til at støtte det ukrainske ridesamfund, og vi er overbeviste om Herning 2022 Organisationskomitéens evne til at levere FEI VM 2022 og opfylde deres mandat etisk og klogt, skriver Olivia Robinson, pressechef hos Det Internationale Rideforbund, til Ekstra Bladet i en mail.