Danske atleter kan knæle ved OL

Formanden for DIF ser gerne, at der blødes op på reglerne, så legene i Tokyo også bliver en manifestation mod racisme og diskrimination

Når OL forhåbentligt afvikles om et år i Tokyo, vil vi måske se danske atleter knæle på medaljeskamlen i kampen mod racisme og diskrimination.

Der er ellers strenge regler for, hvad der er tilladt af manifestationer ved de Olympiske Lege, men står det til Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund, er det på tide, at Den Internationale Olympiske Komite, IOC, løsner op for de strenge regler.

- Vi har set, at både UEFA og FIFA har tilladt fodboldspillere at knæle, senest ved de to landskampe i Danmark. Nu bliver emnet diskuteret i IOC, og vi støtter, at der bliver lempet på reglerne. Der skal selvfølgelig ikke gives tilladelse til hvad som helst, men man bør kunne knæle ved OL. Det vil jeg personligt ikke have noget problem med. Det er et sympatisk og medmenneskeligt træk, siger Niels Nygaard.

Den internationale sportsverden står over for tre store begivenheder i totalitære stater, som groft træder menneskerettighederne under fode. VM i ishockey i Hviderusland maj næste år er den første af de tre begivenheder. Senere kommer Vinter-OL i Kina i februar 2022 og fodbold-VM i Qatar i november samme år.

Hviderusland er ramt af massive protester mod landets diktator, Aleksandr Lukasjenko, som også er formand for den nationale olympiske komite. I weekenden var mere end 100.000 på gaden i Minsk, hvor de krævede, at resultatet af præsidentvalget i sidste måned bliver annulleret på grund af valgsvindel.

350 at Hvideruslands topatleter har tilsluttet sig kravet, og det gør indtryk på Niels Nygaard, som dog ikke på nuværende tidspunkt vil tale om en boykot af VM i ishockey.

- Men havde det været i dag, ville det næppe være muligt at spille ishockey i Hviderusland. Dertil er situationen for usikker. Men ingen ved, hvordan der ser ud, når vi når til maj næste år.

Niels Nygaard og DBU's formand, Jesper Møller, bliver udfordret af de mange mesterskaber i slyngelstater. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som medlem af Den Europæiske Olympiske komite, EOC, har Nygaard tidligere været med til at placere de europæiske lege i Hviderusland og Aserbajdsjan. Det har han fået en del kritik for. For tiden er han fungerende præsident for EOC, hvor han gerne vil stryge fungerende, når der næste år er valg til præsidentposten.

Og nu lyder der nye toner fra Nygaard, når talen er på menneskerettigheder, racisme og diskrimination. Tidligere har mantraet været, at Danmark skal forsøge sig med konstruktiv dialog, og at der ikke kan være tale om boykot, så længe den danske regering og erhvervslivet opretholder forbindelsen til lande som Hviderusland, Kina og Qatar.

Men i sidste uge i Politiken spillede Niels Nygaard en ny melodi. Det skete i kølvandet på, at udenrigsminister Jeppe Kofod proklamerede en kursændring i udenrigspolitikken. Nu skal det mere handle om værdier end om økonomi.

Nygaard sagde, at man i DIF overvejer, hvordan man eventuelt kan fravige den linje, som hidtil er blevet fulgt.

Til Ekstra Bladet siger DIF-formanden, at man fremover skal være mere opmærksomme, når der skal placeres store internationale mesterskaber.

- Vi er dog ikke nået til at diskutere, om vi skal ændre på vores tilgang til at stille op i problematiske lande.

- Den er stadig, at hvis ikke regeringen boykotter et givent land, så gør vi det heller ikke, for det vil skade atleterne. Hvis DBU beslutter at boykotte VM i Qatar, vil landsholdet blive udelukket fra FIFA i mange år.

- Det er ved tildelingen af mesterskaberne, at vi skal være meget mere på dupperne, og det er vigtigt, at vi også følger op på sagerne om overgreb, racisme og diskrimination. Vi skal være mere aktive, siger Niels Nygaard.

