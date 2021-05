Danske curlingkvinder skaffer sig VM-sejr nummer to mod USA

De danske curlingkvinder har sikret sig sejr nummer to ved curling-vm efter seks kampe.

Natten til tirsdag dansk tid besejrede danskerne USA med 7-6.

De to sejre er nok til, at Danmark indtager en delt 9.-plads sammen med Tjekkiet ved VM, som afvikles i den canadiske by Calgary.

Dermed er der fortsat et stykke op til den afgørende 6.-plads, som USA indtager med fire sejre efter syv kampe.

De seks bedste hold går videre i turneringen og kvalificerer sig også direkte til næste års vinter-OL i Beijing.

I alt deltager 14 nationer ved VM. Alle møder alle én gang.

Det danske hold består foruden skipper Madeleine Dupont af Denise Dupont, Lina Knudsen, Mathilde Halse og reserven My Larsen.

Inden sejren mod USA tabte Danmark ligeledes natten til tirsdag med 5-7 til Rusland, som sammen med Schweiz er ubesejret ved turneringen.