Danske håndboldkvinder tager komfortabel sejr

De danske håndboldkvinder sørgede torsdag for en opløftende start på sommeren - og en sejrrig afslutning på 2021/22-sæsonen - da de i Forum Horsens tog en komfortabel sejr over Slovenien i en testkamp.

Danmark vandt 38-30 over Slovenien, som til december er én af tre EM-værter.

Med sejren har Danmark vundet 17 ud af 18 mulige kampe i denne sæson. Kun i VM-semifinalen mod Frankrig i december glippede det.

Danmark havde i de indledende minutter torsdag svært ved at lukke ned for slovenerne, men havde omvendt ikke problemer med at score i modsatte ende.

Særligt Anne Mette Hansen måtte flere gange trække på smilebåndet i en forrygende start, hvor det meste lykkedes.

11 minutter inde i kampen var hun noteret for seks mål til en dansk føring på 9-6.

Undervejs fik målmand Althea Reinhardt også spillet sig varm efter en vanskelig start.

Trods føringen viste slovenerne sig i den grad modstandsdygtige og afholdte længe Danmark fra at udbygge føringen.

Danmark var på et tidspunkt foran med fire mål, men med to hurtige mål i slutningen af første halvleg formåede slovenerne at reducere til 16-18.

I anden halvleg fortsatte slovenerne, hvor de slap. Fire minutter i anden halvleg stod de to hold lige til stillingen 19-19.

Med lidt besvær fik Danmark styr på geledderne og var med et kvarter til slutfløjt igen foran med fire mål.

Knap syv minutter senere blev føringen udbygget yderligere til 32-26, og herfra gik det kun en vej.

Danmark fortsatte med at dominere, og da slutfløjtet lød, havde danskerne sikret en sejr på 38-30.