Danske klubber i skattely

Danmark har udviklet sig til et slaraffenland for udenlandske klubejere, men ikke alle spiller med åbne kort.

Det er let at handle aktier og købe selskaber i Danmark, og internationale rigmænd og kapitalfonde kaster sig over klubber i de to bedste rækker.

I flere tilfælde er ejerstrukturerne dog uigennemskuelige, og flere ejere kan spores til kendte skattely som Monaco og Hong Kong.

Tidligere i år nedsatte DBU et udvalg, som skal sikre, at der bliver håndterbare regler, når der udstedes licens til klubberne.

I dag vil DBU ikke kommentere på sagen. Det sker først, når udvalgets arbejde er færdigt.

Formand for udvalget er revisoren og sportsøkonomen Jesper Jørgensen fra Deloitte. Han er også formand for DBU’s licensudvalg og har om nogen kontakt med virkeligheden.

Jesper Jørgensen er formand for DBU's licensudvalg. Foto: Deloitte.

– Hvad er dit mandat?

– Vi har haft et indtog af udlændinge. Hvordan bevarer vi integritet omkring dansk fodbold, og hvordan sikrer vi transparens omkring, hvem der ejer klubberne, og hvem der spiller mod hvem? Vi skal sikre, at det ikke er den samme ejer, der sidder og trækker i trådene i to klubber, der møder hinanden.

– Hvis du ser på Europa, kan du ind i mellem få din tvivl. Der er kapitalfonde, som sidder på mere end en klub. Det kan du bare ikke se, medmindre du laver et stykke detektivarbejde. Det kan have konsekvenser for en turnerings integritet.

– Ved I, hvem der ejer de danske klubber?

– Ja.

– Fremad Amager er ejet af Waterfront i Monaco. Vi kan ikke se, hvem der ejer Waterfront. I CVR-registret står der, at Fremad Amager ikke har reelle ejere. Hvad gør I for at vide, hvem der ejer klubberne?

– Der er licensregler for, hvad klubberne skal indrapportere. Blandt andet om hvordan ejerstrukturen hænger sammen.

– Du ved, hvem den reelle ejer af Fremad Amager er, selv om det ikke fremgår af registrene?

– Ja, det skal de indrapportere.

Fremad Amager i blåt har en hemmelig ejer. Foto: Lars Poulsen

– Og hvis det viser sig at være Putin eller en, man ikke bryder sig om, kan I så nægte at udstede licens?

– Vi skal ikke kvalificere, om vi kan lide vedkommende. Om han så bor i Monaco eller Rusland. Det kan vi ikke dømme en klub ude på. Hvis de overholder det, de skal i forhold til licensreglerne, så er det det.

– Hvordan sikrer I, at det er ’ordentlige’ ejere?

– Det er der ingen licensregler omkring.

– Er det en del af den opgave, udvalget har fået?

– Det kan du sige. Bankerne har regler omkring klienterne. Vi skal se på, om der skal mere til i forhold til klubejerne.

– I Premier League har de en form for integritetstjek.

– Det er rigtigt. Det giver jeg ikke en pind for.

– Hvorfor ikke?

– Fordi jeg undrer mig over flere af de ejere, der sidder i Premier League-klubber. Bare tag den sidste transaktion i Newcastle. Den skulle ikke kunne lade sig gøre. Premier Leagues regler er ikke det papir værd, de er skrevet på.

Saudi-Arabiens overtagelse af Newcastle har vakt opsigt verden over. Jesper Jørgensen er ikke imponeret over de engelske regler omkring ejerskaber. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

– Claus Thomsen fra Divisionsforeningen siger, at et tiltag kan være en fit and proper-test. Hvad er det?

– Det kalder man også kend din klient. Kan du se ejerstrukturen? Kan du se, om de har domme for økonomisk kriminalitet og skattesnyd, og hvad pokker det kunne være.

– Lidt ligesom vi som revisionsfirma gør i dag. Når vi får en kunde i Deloitte, skal vi tjekke, hvem der ultimativt er ejeren. Det er noget af det, vi kigger på. Hvad skal der til i forhold til klubejerne?

– Mange af de ejerskaber, vi har undersøgt ender i skattely som Cayman Island, Hong Kong, Delaware i USA og Monaco. Betyder det noget?

– Der kan være gode skattemæssige årsager til det. Nemlig for at undgå at betale skat af de samme penge to gange. Det bliver altid betragtet som halvodiøst, men det behøver det ikke at være.

– Det indgår dog også i vurderingerne af, hvad der skal til. Hvor skal vi sætte snorehøjden i dansk fodbold. Vi er ikke nået til nogen konklusioner endnu, men vi ser på, hvad der skal være tilladeligt.

– Kan I gribe ind, hvis I opdager hvidvask?

– I licensudvalget er vi ikke underlagt hvidvaskningsloven. Men det er også derfor, vi er blevet bedt om at kigge på reglerne. Skal der være et sted, hvor vi kan sige, det er no go i forbindelse med for eksempel en russisk ejer. Eller kan den saudiarabiske kronprins købe en fodboldklub i Danmark? Det skal vi forholde os til. Om vi skal have en form for sanktionsmuligheder, siger Jesper Jørgensen.

Hans udvalg består af 8-9 medlemmer. De repræsenterer bredde- og elitefodbolden i Danmark. Arbejdet forventes færdigt i juni.

Danske klubber skjuler ejerne

En række af Danmarks mest fremtrædende fodboldklubber har reelt skjult deres ejerkreds.

Tidligere var traditionsklubben Fremad Amager ejet direkte af Jerome Solamito, men i dag står selskabet SCP Waterfront med adresse i Monaco som ejeren.

Ifølge Fremad Amager er den stenrige russer Anton Zingarevich hovedaktionær i Monaco-selskabet. Det fremgår dog ikke af det danske erhvervsregister.

Fremad Amager-direktør Allan Ravn siger til Ekstra Bladet, at han ikke ønsker at udtale sig om, hvem der ejer Waterfront og dermed klubben.

Og det er et problem, lyder det fra Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark.

– DBU’s slogan om at være en del af noget større kommer til at klinge hult, for vi kan ikke få at vide, hvad noget større er. DBU bør vise åbenhed, ansvar og gennemsigtighed og kræve, at danske klubber oplyser deres ejerstruktur. Det skal deklareres hele vejen.

Jesper Olsen fra Transparency International ser det som et stort problem, at der ikke er åbenhed omkring, hvem der ejer klubberne. Foto: Transparency International.

Danske selskaber skal selv indberette, hvem de reelle ejere er, oplyser Erhvervsstyrelsen.

’En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder. Selskabet har ansvaret for at identificere sine reelle ejere og registrere oplysningerne i Erhvervsstyrelsens IT-system, skriver styrelsen.’

Ud over Fremad Amager har FC Helsingør og EfB heller ikke offentliggjort de reelle ejere.

FC Helsingør er ejet af selskabet Helsingor USA LLC i Delaware. Ifølge klubben er det en amerikansk ejerkreds anført af Jordan Gardner, som står bag. Men det er ikke registreret.

Det samme gælder EfB, der er ejet af selskabet Esbjerg Investment Limited i Hong Kong. Ifølge klubben er det en investorkreds med blandt andre selskabet Pacific Media Group, der står bag. Men dette kan ikke bekræftes.

Esbjergs fans må sande, at klubben er overtaget af udenlandske investorer. Foto: Anita Graversen/Ritzau Scanpix.

Jesper Olsen mener, det er umuligt at vide, hvad det er for penge, der ender i de danske klubber:

– Når vi ikke ved, hvem de egentlige ejere er, ved vi reelt ikke, om det er narkopenge, terrorpenge, ærlige penge, eller om bagmændene overholder menneskerettighederne. Og dermed ved vi heller ikke, hvem der i sidste ende får del i et eventuelt overskud.

FC Helsingør-direktør, Jim Kirks, oplyser til Ekstra Bladet, at ejerkredsen består af ’enkeltpersoner, familier og amerikanske erhvervsfolk, der er stolte over investeringen i dansk fodbold’. Og desuden, at klubben er ’stolte af ejerne.’

Han tilføjer, at det er ’ganske normalt’ for amerikanske selskabet at registrere sig i Delaware på grund af statens effektive virksomhedspolitik.

EfB er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.