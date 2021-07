Danske riffelskytter skyder forbi og misser OL-finale

Det bliver ikke med dansk deltagelse, når de første medaljer ved OL senere natten til lørdag skal uddeles.

Skytterne Rikke Mæng Ibsen og Anna Skade Nielsen er således begge færdige i 10 meter riffel efter den indledende runde af skydninger, hvor 50 skytter dystede om otte finalepladser.

Rikke Mæng Ibsen var tættest på. Undervejs var hun helt oppe på 11.-pladsen, men hun endte som nummer 22.

- Jeg har lidt en følelse af, at det er okay. Jeg er selvfølgelig skuffet over, at jeg ikke kom i finalen, men jeg har det sådan, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og mere kunne jeg ikke, siger den 30-årige skytte.

Rikke Mæng Hansen arbejder til daglig i smykkeforretningen Guld og Ure i Herning, hvor hun er specialist i guld og sølv.

Derfor ville det ikke være unaturligt for hende at stå med en medalje i enten guld eller sølv. Men sådan skulle det ikke gå.

- Jeg ville gerne have haft guld eller sølv med hjem, haha. Min chef synes faktisk også, at jeg skulle have skiftet nogle af mine halskæder ud med en medalje i stedet for, siger Rikke Mæng Ibsen.

Den syv år yngre Anna Skade Nielsen sluttede som nummer 28.

- Det var virkelig svært. Jeg var mega nervøs, fordi det er mit første OL, og der har ikke været så mange store konkurrencer i år.

- Det gik godt i prøveskydningen, og de første 20 skud var ikke gode, men heller ikke dårlige, og derefter blev det bare mega svært, siger Anna Skade Nielsen.

Begge danskere fortæller samtidig, at det var en udfordring, at der blev konkurreret på betongulv. Ofte er der et blødere underlag, når skytterne er i konkurrence.

Ingen af de to er dog færdige ved OL. Rikke Mæng Ibsen stiller også op i 50 meter riffel, mens Anna Skade Nielsen sammen med Steffen Olsen deltager i 10 meter riffel for mixede hold.

Ibsen og Mæng var de første danskere, der var i aktion ved OL lørdag. Senere skal håndboldherrerne blandt andre spille første kamp, ligesom herrernes landevejsløb i cykling også bliver kørt.