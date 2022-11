Danske sponsorer: Regnbue-ballade får ingen konsekvens

De fem danske hovedsponsorer for herrelandsholdet i fodbold fortsætter deres støtte og sponsorater til holdet - også selv om DBU har besluttet, at landsholdets anfører ikke skal bruge det omdiskuterede One Love-anførerbind.

Det oplyser både Carlsberg, Stark, Hummel, Forenet Kredit og Danske Spil til Ritzau.

Tirsdag har debatten om netop anførerbindet ved VM i fodbold i Qatar ellers fået en af det tyske landsholds sponsorer, dagligvarekæden Rewa, til at trække sig.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har truet syv nationer, herunder Danmark og Tyskland, med sportslige sanktioner, hvis anførerne på deres hold bærer det omdiskuterede anførerbind under VM.

Konsekvensen kunne blandt andet være et gult kort til anføreren.

Derfor bar den danske anfører Simon Kjær ikke armbåndet under Danmarks kamp mod Tunesien tirsdag. Det gjorde Hollands Virgil van Dijk og Harry Kane fra England heller ikke mandag.

Bryggerikoncernen Carlsberg, som har været sponsor for landsholdet siden 1978, kalder Fifas forbud mod armbindet en stor skuffelse.

Hverken det eller at DBU retter ind, får dog Carlsberg til at ville trække sig.

- Vi er ekstremt skuffede over Fifas beslutning. Vi bakker dog fortsat 100 procent op om det danske landshold. Det får derfor heller ikke betydning for vores sponsorat, skriver Tanja Frederiksen, global kommunikationsdirektør i Carlsberg, i et skriftligt svar til Ritzau.

Også Hummel, Forenet Kredit og Danske Spil giver over for Ritzau udtryk for skuffelse over Fifas forbud.

Samtidig understreger de, at det ikke får nogen konsekvenser for deres sponsorater, at DBU og landsholdet retter ind efter Fifas forbud mod regnbue-anførerbindet.

Jens Velling, kommunikationschef i byggemarkedskæden Stark, vælger at se det positive i debatten om armbindet.

- Der ses jo netop i disse dage en livlig debat om eksempelvis menneske- og arbejdstagerrettigheder i Qatar, og det er positivt.

- Vi er enige med DBU og Amnesty International, der mener, at det er bedre at deltage og tage dialogen end at blive væk og stille sig uden for indflydelse.