Danske sportsstjerner om saudi-trend: - Alle er til salg

Internationale fodboldstjerner har startet en regulær folkevandring til Saudi-Arabien, som lokker med enorme pengesummer.

Langt fra ørkensandet i Saudi-Arabien til en strandhåndboldbane på Smukfest i Skanderborg har Ekstra Bladet spurgt en række danske sportspersonligheder, hvad de tænker om den nye tendens.

Tidligere fodboldspiller Stig Tøfting forstår godt, hvorfor spillerne takker ja til et tilbud om at spille i Mellemøsten, selvom han nok ikke selv ville gøre det, hvis han stadig spillede.

Stig Tøfting, Nikolaj Jacobsen og Lars Christiansen deltog alle i dette års udgave af 'Smukbold' på Smukfest. Foto: Per Lange

Sender stikpille

- Jeg tror ikke, det er noget for mig, men når pengene er gode, så rejser spillerne også, siger han og sender i samme ombæring en stikpille afsted:

- Folk tager jo også på ferie i Dubai, og vi har så travlt med at fortælle, hvordan hele verden skal leve, lyder det.

Den danske håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen vil aldrig sige aldrig, når han bliver spurgt, om han kunne se sig selv som Saudi-Arabiens nye landsholdstræner.

- Jeg skulle nok ikke træne Saudi-Arabiens landshold i håndbold. Der er andre ting, jeg synes, der er vigtigere.

- Men alle er jo til salg, er det ikke det, man siger? Man skal jo aldrig sige aldrig, men lige umiddelbart er det ikke nogen tanker, jeg går med.

Nikolaj Jacobsen ser ikke ligefrem sig selv som håndboldtræner i Mellemøsten. Foto: Per lange

Sportslige ambitioner først

Mere klar i mælet er tidligere håndboldstjerne Lars Christiansen, der i hvert fald ikke ville skifte til Mellemøsten, hvis han stadig var aktiv.

- Nej, aldrig. Jeg har altid være fascineret af de europæiske ligaer, og ellers skulle det have været i Danmark.

Christiansen råder ligeledes de nuværende danske håndboldstjerner til aldrig at vælge på baggrund af pengene.

- Det skal aldrig være pengene, der gør, at man vælger noget til. Det skal være de sportslige ambitioner, siger Christiansen.

Lars Christiansen stoppede håndboldkarrieren i 2012. Foto: Per Lange

Vil ikke blande sig

Nicolaj Jakobsen har til gengæld ikke lyst til at blande sig i, hvilke beslutninger sportsfolk tager i karrieren.

- Jeg synes, det er en vanskelig diskussion. Her er det et spørgsmål om, hvad man selv er villig til, og det lader jo til, at der er mange fodboldspillere, der synes, det er attraktivt. Det respekterer jeg, og det vil jeg ikke blande mig i.

Lars Christiansen roser samtidig pressen for stadig at stille kritiske spørgsmål, når en spiller som Jordan Henderson, der stolt har båret regnbuebindet for Liverpool i flere år, skifter til en klub i Saudi-Arabien, hvor homoseksuelitet er ulovligt.

- Det er fantastisk, at der bliver stillet spørgsmål til det. Ligesom når det går skidegodt, så skal en spiller også stille op til spørgsmål.