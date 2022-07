Danske stjerner i sorg: - Forfærdeligt at vågne op til

Det flyder over med hjerter og kærlighed på de sociale medier i disse timer.

Anledningen er den tragiske skudepisode, der fandt sted sent om eftermiddagen søndag, hvor en 22-årig mand dræbte tre personer og sårede adskillige i shoppincentret Field's på Amager.

På Instagram har flere af Danmarks største sportsnavne meldt sig i det kor, der mindes ofrene og deres pårørende.

'Ikke vant til det her i Danmark. Skud i et center, der slog uskyldige mennesker ihjel. Mine tanker går til familierne, som er berørt af den her brutale tragedie', skriver tennisspilleren Holger Rune eksempelvis i en story.

'Forfærdelig nyhed at vågne op til. Sender de varmeste tanker og medfølelse til alle berørte', skriver Victor Axelsen, der søndag vandt badmintonturneringen Malaysia Open.

Symboler af et dansk flag, et par hænder, der beder, og et hjerte dukker op på fodboldspillerens Joakim Mæhles Instagram.

'Der var meget stille i bilen fra færgen til Berlin. Alle mine tanker til alle berørte', skriver den tidligere Superliga-spiller Kasper Fisker.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Brøndby IF, FC København, FC Midtjylland har blandt mange andre også sendt en hilsen. Det samme har en lang række Tour de France-hold, der netop havde afsluttet den sidste danske etape, da skyderiet fandt sted.

Tour de France-arrangørerne skrev ligeledes i en officiel udtalelse:

'Tour de Frances sympati og medfølelse er hos det danske folk i denne tid. Touren er ekstremt chokeret og ked af at høre, hvad der er sket i København'.

'Københavns befolkning har givet feltet en af de største velkomster i sportens historie, som har knyttet dybe bånd til dets følgere'.

'Hele Tourens karavane sender deres dybeste kondolencer til ofrene og deres familier'.

Pressemøde klokken 8

Den formodede gerningsmand blev anholdt uden for Field's kort efter politiets ankomst, og man vurderer, at han arbejdede alene.

Blandt de tre dræbte er en mand i 40'erne samt en ung mand og en ung kvinde.

Klokken 8 holder politiet pressemøde med seneste nyt om sagen, og den formodede gerningsmand vil blive fremstillet i grundlovsforhør, men tidspunktet er endnu uvist.

Ekstra Tour: 3. etape med Camilla Boraghi