Danske svømmeduo misser OL-finale på 800 meter

Der bliver ingen dansk deltagelse i OL-finalen i 800 meter frisvømning.

Hverken Alexander Aslak Nørgaard eller Anton Ørskov Ipsen formåede at være blandt de otte svømmere, som sikrede en plads i OL-finalen. Faktisk var de to danskere adskillige sekunder fra en plads i den olympiske finale.

Danskerne endte som henholdsvis samlet nummer 19 og 21 ud af de 33 startende svømmere i de indledende heats. De blev noteret for tiderne 7 minutter og 53,50 sekunder samt 7 minutter og 54,98 sekunder.

Det nåede dog at se lidt lovende ud for Alexander Aslak Nørgaard, som var første dansker i bassinet. Han førte undervejs i sit heat, men løb siden tør for kræfter og blev overhalet af tre konkurrenter. Han skulle have været seks sekunder hurtigere for at svømme sig i finalen.

Som følge af den missede finaleplads på 800-meterdistancen kan Aslak Nørgaard nu i stedet udelukkende rette fokus på 1500-meterdistancen, som han også på forhånd havde proklameret, at han ville satse mest på.

- Det gik ikke helt, som jeg havde håbet på. Jeg ville gerne have svømmet under 7 minutter og 50 sekunder og måske have været på grænsen til en finale.

- Men der er meget, jeg kan tage med til 1500 meter. Jeg vil meget gerne i finalen, og alt efter hvordan det går, vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg gerne vil kæmpe med om medaljerne, siger Alexander Aslak Nørgaard.

I det efterfølgende heat skulle Anton Ørskov Ipsen forsøge at sætte en bedre tid, da han overtog bane 1 efter sin landsmand. Det gik dog ikke som håbet for danskeren, der endte med at blive sidst i sit heat.

Han var tilmed halvandet sekund langsommere end Alexander Aslak Nørgaard.

- Det er en stor skuffelse, men jeg kæmpede med alt, jeg havde. Jeg kollapsede næsten, da jeg kom op fra bassinet.

- Jeg er ærgerlig over, at jeg ikke fik vist det, jeg kan til træning. Jeg synes, at jeg har trænet til at svømme 7 minutter og 46 eller 47 sekunder. Jeg havde håbet at kunne kæmpe med om en finaleplads, og jeg var også med efter 400 meter.

- Men taget i betragtning at jeg som 14-årig fik at vide, at jeg ikke ville blive til noget, er jeg meget stolt over at stå her til mit andet OL, siger Anton Ørskov Ipsen.

Også han stiller op på 1500 meter.