Dansker stjal billedet i Premier League

For få år siden brugte Mads Roerslev mere tid uden for banen end på banen, da han var udlejet til Vendsyssel FF fra FC København.

Søndag scorede han sit første mål og lavede sin første assist i en af verdens allerstærkeste fodboldligaer, Premier League.

Sådan kan det gå stærkt i fodboldens verden, og den 22-årige højreback var altså med i begge mål, da Brentford på hjemmebane slog Aston Villa med 2-1.

Aston Villa var ellers bedst, da det hele skulle afgøres efter pausen, men med syv minutter tilbage af den ordinære spilletid bankede Roerslev kuglen i kassen og sørgede for sejren til hjemmeholdet fra det vestlige London.

Efter to nederlag i træk sender sejren Brentford op på 23 point, hvilket betyder, at klubben stryger forbi søndagens modstander, Aston Villa, i tabellen. Brentford er på 12.-pladsen, og Aston Villa er lige efter.

Brentford-cheftræner Thomas Frank havde valgt hele fire danske spillere til startopstillingen.

Mads Roerslev scorede sit første Premier League-mål søndag. Foto: Ian Walton/Reuters

Foruden Mads Roerslev startede også Mathias Jensen, Mads Bech Sørensen og Christian Nørgaard. Mads Bidstrup sad på bænken, og Mathias 'Zanka' Jørgensen sad helt ude med en skade, ligesom nyerhvervelsen Jonas Lössl endnu ikke var med på bænken.

Stadionuret havde lige rundet et kvarter, da Aston Villa bragte sig foran med 1-0.

Emiliano Buendia tryllede på midten med en smart vending, som snød Nørgaard, inden argentineren sendte en dyb aflevering afsted mod Danny Ings.

Angriberen tog en hurtig beslutning og bragede bolden hårdt og yderligt i mål.

Men Brentford slog tilbage, og Mads Roerslev spillede en afgørende rolle. Han strøg frem langs højrekanten og sendte den hårdt ind på midten, hvor Yoane Wissa fik den og scorede et smukt mål fra kanten af feltet.

Knap et kvarter inde i anden halvleg bragte en anden dansker sig i fokus - men ikke på den gode måde. Mathias Jensen satte sig ned og tog sig til lysken, inden han blev skiftet ud.

Aston Villa var spilstyrende efter pausen, men Brentford var først til at komme helt tæt på.

Den tidligere FC Midtjylland-spiller Frank Onyeka kom til skud fra kanten af feltet efter 76 minutter, og kun en klasseredning fra Villa-keeper Emiliano Martínez holdt den ude af mål.

Efter 83 minutter var Mads Roerslev i hovedrollen igen. Danskeren fik bolden i højre side af feltet, og Martinez blokerede den første afslutning. Men bolden hoppede tilbage til Roerslev, som bankede det andet forsøg over stregen.

- Det er en fatastisk følelse at stå med.

- Jeg har øvet mig på den afslutning længe, så det er fedt at se, at det giver pote. Jeg er dog ked af, at den ikke gik ind i første forsøg.

Andetsteds vandt Brighton med 3-2 ude over Everton, og Leeds slog Burnley med 3-1 på hjemmebane.

