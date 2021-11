Danskere øjner chance for at være del af norsk storhold

En stribe stjerner blev søndag præsenteret som fremtidige tilgange i norske Kolstad, og de kan få sig et par danske holdkammerater.

Den storsatsende håndboldklub kan de kommende år se frem til at få spillere som Sander Sagosen, Magnus Rød, Magnus Gullerud og Torbjørn Bergerud i truppen.

I dag tæller Kolstad langtfra samme antal profiler, og holdet ligger i den dårligste halvdel af Norges bedste håndboldliga.

Men to af de danskere, som er en del af den nuværende trup, Rasmus Carlsen og Martin Kærgaard, ser frem til det nye projekt.

- Det bliver sjovt at prøve. Det er på mange måder en fed satsning. Det bliver stort at være en del af, siger Carlsen til TV 2 Sport.

Mens Carlsen har kontraktudløb i sommeren 2024, udløber Kærgaards aftale allerede i sommeren 2022, men han vil gå langt for at være en del af det stjernespækkede mandskab.

- Jeg håber bare, at jeg kan få en anden rolle på holdet. At det bliver i mindre grad, accepterer jeg gerne for at kunne være en del af det her. Vi må se, hvad de har af planer. Alt det her er ved at gå på plads nu – altså med os, der allerede er i klubben, siger Kærgaard til TV 2 Sport.

Kolstads tredje dansker er Rasmus Mølgaard Diernæs.

Gullerud og Bergerud støder ligesom islændingene Janus Smarason og Sigvaldi Gudjónsson til truppen til sommer.

Året efter følger Sagosen og Rød.

Ambitionen er på sigt at vinde Champions League, lød det søndagens pressemøde fra daglig leder Jostein Sivertsen.

Norsk håndbold har siden 2012 været totalt domineret af Elverum, der har vundet samtlige mesterskaber.