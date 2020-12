Danskere sætter verdensrekord

Fire danske kvinder har sat ny verdensrekord i løb for kvinder over 70 år

Bare fordi man er pensionist, behøver man ikke holde op med at dyrke motion. Nu kan fire danske kvinder kalde sig de hurtigste i verden, når det gælder 4 x 200 meter løb.

To minutter 31 sekunder og 79 hundrededele, det er ny verdensrekord i aldersgruppen 70+, der torsdag blev løbet hjem i Skive.

Rekorden blev sat af landsholdet, som tæller Ingerlise Villum fra Viborg, Marianne Gram fra Skive, Ingela Bluhm fra Herning og Ulla Hovgaard fra Aalborg.

De fire hurtige, modne kvinder satte rekorden med næsten tre sekunder.

- Det er helt vildt. Vi vidste, at vores skift skulle sidde lige i skabet. Vi skulle alle sammen løbe vores bedste, siger Ingerlise Villum.

Vi sparer samfundet for penge

Ideén fik de, da corona lukkede alt ned, og deres mange konkurrencer blev aflyst.

71-årige Ingerlise Villum fortæller til Ekstra Bladet, at de fire kvinder har mødtes hver søndag, siden september for at træne. Ved første træning var målet dog at slå den nordiske rekord.

- Vi så, at svenskerne havde den nordiske rekord. Så vi begyndte at træne efter at slå dem. Men da vi mødtes første gang, slog vi dem allerede med 19 sekunder. Så derfor gik vi efter Tyskland, der har europa- og verdensrekorden. Der var vi kun fem sekunder efter, siger Ingerlise Villum.

Det gav blod på tanden hos de hurtige løbere og derfor blev der eksperimenteret med rækkefølgen, de løb i.

- Vi lavede om på rækken et par gange, det har nemlig meget med skiftet at gøre i stafet. Men til sidst fandt vi en løsning, der gjorde det muligt at sætte ny verdensrekord, siger Ingerlise Villum.

De smadrede verdensrekorden, og nu leger de med tanken om at træne op til 1000 meter løb udenfor næste år.

- Det er rart, at man kan holde sig i gang i den alder. Vi sparer samfundet for mange penge. Vi er aktive og tænker ikke på vores alder, siger Ingerlise Villum.

