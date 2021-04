David Nielsen efter nyt nederlag: Det her er en krise

Ting kan ændre sig meget hurtigt i fodbold. Det har AGF fået at føle den sidste måneds tid.

For den 7. marts vandt holdet 1-0 på udebane over FC Midtjylland og blev herefter for alvor en del af guldkampen, da holdet så bare var tre point efter midtjyderne.

Siden da er AGF gået i stå, og det er ikke blevet til en sejr i de efterfølgende fire superligakampe, hvor det senest søndag blev til et ydmygende 1-4-nederlag på hjemmebane til netop FCM.

Highlights: AGF's dårlige stime fortsætter efter midtjysk afklapsning på eget græs

Aarhusianerne har blot fået to point siden sejren i Herning, mens FC Midtjylland har vundet alle kampe og dermed topper ligaen 11 point foran AGF på fjerdepladsen med otte kampe tilbage.

Det har indledt krisesnakken i det aarhusianske, og den erkender holdets træner, David Nielsen, at de hvide skal ud af i en fart.

- Det er klart, at vi er i en situation nu, hvor vi kalder det her en krise, da vi har startet det her mesterskabsspil med to nederlag og oveni et nederlag i pokalen til Randers.

- Vi tror på, at vi nok skal komme tilbage, men vi har ikke meget tid, og det ved spillerne også godt, siger AGF-træneren.

En del af forklaringen på AGF's problemer kan tilskrives de mange skader i truppen, hvor normale stamspillere som Nicolai Poulsen og Frederik Tingager bare er nogle af de mange, som lige nu står på skadeslisten.

Nielsen siger, at han ikke har et overblik over, hvornår de skadede spillere er tilbage i kamp.

- Jeg ved ikke, hvornår de er tilbage. Lige nu spiller vi kamp nærmest hver tredje dag, så vi kan ikke tænke så meget over det, og det er bare sådan, det er, siger han.

AGF'ernes topscorer, Patrick Mortensen, mener, at de mange skader er uheldige, men ikke en undskyldning.

- Jeg kan jo ikke stå og bruge dem som undskyldning, men det er klart, at internt har vi jo været møghamrende uheldige i år siden januar.

- Det er ikke noget, jeg mindes at have oplevet før i en klub, at man har været så hårdt ramt af både sygdom og skader.

- Så det er klart, at vi ser frem til at få dem tilbage, for det er kvalitetsspillere, vi har siddende ude lige nu, siger angriberen.

AGF kan allerede torsdag få genrejsning, når holdet skal forsøge at vende 0-2 i første semifinaleopgør i pokalen til videre avancement mod Randers.