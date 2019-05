DBU-formand lurepasser: - Jeg vil ikke forholde mig til det

Det er mildt sagt, at de seneste uger i europæiske fodbold har været tumultariske. På kryds og tværs har fodboldledere mødtes for at diskutere fremtidens Champions League.

Alle er enige om, at der skal ske noget nyt, når den nuværende aftale udløber i 2024. De store klubber presser på for at få faste pladser i Champions Leagues gruppespil.

De ønsker op- og nedrykning således, at 24 hold ud af 32 er sikre på at deltage i det kommende års Champions League. Fire hold rykker op fra Champions League 2, mens der kun bliver fire pladser at spille om for resten af Europas mesterhold.

De mindre lande holder fast i, at alle mesterhold skal have en fair mulighed for at nå det forjættede land med de mange millioner kroner.

DBU’s formand Jesper Møller har deltaget i flere af møderne. Senest i Budapest sammen med sine kolleger fra UEFA’s 55 medlemslande.

Efter det møde følte UEFA’s præsident Aleksander Ceferin trang til at meddele, at der i hvert fald ikke skal spilles Champions Leauge-kampe i weekenden. Den er forbeholdt de nationale ligaer.

Artiklen fortsætter under billedet...

UEFA's præsident Aleksander Ceferin, afviser, at der skal spilles Champions League-kampe i weekenderne. Altså bortset fra finalen. Foto: AP

Ekstra Bladet har spurgt Jesper Møller, hvordan han forholder sig til en Champions League med op- og nedrykning.

- Indtil der fremlægges modeller og endelige forslag, giver det ingen mening at snakke op- og nedrykning.

- Men fra et møde du tidligere har deltaget i, har jeg to dokumenter der indeholder en plan med op- og nedrykning. Hvor fire ud af 32 hold rykker ned.

- Sådan en plan har jeg ikke set på noget tidspunkt.

- Jeg kan da sende dig den.

- Der er ikke præsenteret en model der alene indeholder op og nedrykning. I de modeller jeg har set, og der er flere, er der kvalifikation, som vi kender det i dag, sammen med noget op- og nedrykning.

– Hvis man opererer med op- og nedrykning, er der så klubber, som fortsætter til næste års Champions League uden at kvalificere sig via de lokale ligaer?

– Ja, det vil der være, hvis det er der, det ender.

- Hvordan forholder du dig til det?

- Jeg vil ikke forholde mig til nogen model. Det giver ingen mening på nuværende tidspunkt.

- I de papirer jeg har, er der kun fire hold, herunder de danske mestre, som har mulighed for at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League?

- Sådan er det vel også i dag.

- Nej, i dag er det seks hold.

- Ja, men fire eller seks, der er flere forskellige ideer på det.

Men de 24 bedste hold er selvskrevne til næste års turnering, og det strider vel mod det system, vi har i dag?

- Det er også derfor, det ikke er endeligt endnu. For hvad vil situationen være for Leicester, hvis de vinder Premier League?

- Det er et godt spørgsmål.

- Modellerne er ikke færdige endnu. Vi vi kan ikke have, at Leicester som mestre ikke kan komme i betragtning, fordi der maksimalt kan være fire hold fra den enkelte nation i Champions League. Så er der jo lukket af.

Artiklen fortsætter under billedet...

Leicester har for vundet Premier league, og skulle det ske igen, skal holdet kunne spille med i Champions League, mener Jesper Møller. Foto: All Over Press

- Derfor er det vel også bedre, at man kvalificerer sig via resultaterne i de nationale ligaer?

- Det kunne man godt sige. Det er også noget af det, der er spillet ind med.

- Det må vel også være et dansk udgangspunkt?

- Ja, tak, men hvad hvis markedet fra 2024 siger, at det gider vi ikke se på. Det er uinteressant.

- Fordi FCK er med eller AaB?

- Nej, men hvis markedet siger, at de kampe gider vi ikke se på. Jeg synes det vil være fantastisk at få et dansk hold med. Det er en drøm, alle de nationale mestre skal have – at deltage i den øverste række i Champions League.

- Men hvorfor ændre på Champions League, som er vældig populær i dag?

- Alle er enige om, at verden i 2024 og frem ikke vil se ud, som den gør i dag. Hvilken efterspørgsel er der hos forbrugerne, hvis man fremover vil se kampene på sin tablet eller på sin mobiltelefon via Google eller Amazon og altså ikke på flow-tv. Hvordan møder fodboldens verden så den efterspørgsel?

- Det nemmeste er at sige, at vi ikke behøver at gøre noget som helst, men alle er opmærksomme på, at markedet ændrer sig.

- Der kommer måske også en overbygning på det her globalt. Hvad nu hvis der bliver 24 eller 48 hold på verdensplan i FIFA-regi fra 2024. Og hvad nu hvis markedet vender sig mod den turnering?

- Så har UEFA et problem.

- Ja, men det har de 55 nationale forbund i Europa også. Og klubberne der er tilbage i de europæiske turneringer. Det er nogen af de ting, vi diskuterer, og som vi gerne vil have belyst. Jeg skal diskutere det med vores klubber på vores strategimøde midt i juni.

Den slovenske gudfar

Vennetjenester og korruption har i mange år været en del af det internationale fodboldmiljø. Det er en kultur, som den slovenske advokat Aleksander Ceferin ville gøre op med, da han i 2016 blev valgt som ny præsident for UEFA.

Da han i sidste uge blev interviewet af New York Times, sagde han, at man nogle gange glemmer, hvor beskidt fodboldbranchen er. Nu har han selv bragt sig i søgelyset. Ceferin er netop blevet gudfar til Andrea Agnellis datter. Agnelli som ikke blot er præsident i Juventus, men også for ECA, hvor han om nogen er manden, der presser på for at de store klubber skal være selvskrevne i Champions League.

Andrea Agnelli har fået et tæt og privat forhold til UEFA's præsident. Foto: ecaeurope.com

Jesper Møller er også advokat og rider gerne den moralske hest.

- Hvad siger du til, at Ceferin er gudfar til Agnellis datter.

- Det siger mig intet.

- Men kan vel stille spørgsmålstegn ved, hvor smart det er?

- Nå.

- Er der nogen, der har spurgt, om du vil være gudfar til et barn?

- Nej, det er der ikke.

- Men synes du, det er smart?

- Det vil jeg ikke kommentere på.

- Det giver vel en åbning til en form for kritik?

- Det må de selv finde ud af. Jeg kender ikke deres relationer.

Det er Arsenals beslutning

Jesper Møller skal til sit første møde i UEFA’s eksekutivkomite i forbindelse med denne uges Europa League-finale i Baku i Aserbajdsjan, hvor Arsenal møder Chelsea.

Kampen har fået politiske overtoner efter at Arsenal har meddelt, at de stiller op uden deres armenske stjerne, Henrikh Mkhitaryan, som bliver hjemme i London

Han frygter for sin sikkerhed på grund af den af efterhånden langvarige krig mellem Aserbajdsjan og Armenien om enklaven Nagorno-Karabakh.

- Det er vel ikke så heldigt?

- Nej, det er det vel ikke. Men det er jo Arsenals beslutning.

Artiklen fortsætter under billedet...

Henrikh Mkhitaryan bliver hjemme i London. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er vel også et mærkeligt sted at placere en finale?

- Ja, men hvis vi vil have udbud og licitation og gerne vil flytte fodbolden rundt, så vil kampe nogle gange blive spillet steder, hvor vi synes, der er langt eller noget andet?

- Men her siger de, at deres lufthavn ikke har kapacitet til at tage mere end 6000 tilskuere fra hvert hold. Er det også et problem?

- Jeg oplevede forholdene sidste år ved Super Cup-finalen i Tallinn. Der var ingen problemer. Men det er svært tre år før at vide, hvilke hold der skal mødes i finalen. Det er den udfordring, der også er.

- Jeg kunne nævne mange grunde til, at man aldrig skulle havde lagt finalen i Baku. Det er et rædselsfuldt styre og et skidt sted. Deler du den opfattelse?

- Men det er vist også en gammel beslutning. Tror jeg.

Jesper Møller har ret. Det var tilbage i den nu korruptionsdømte Michel Platinis tid som UEFA-præsident, at Baku af endnu uforklarlige årsager blev valgt som vært for Europa League-finalen.

Se også: Drama i Paris - PSG-ejer tiltalt for korruption

Se også: FIFA-præsidentens gigantiske selvmål

Se også: Dystre udsigter for Champions League