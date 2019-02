DBU-formand scorer millionpost

ROM (Ekstra Bladet): DBU’s formand, Jesper Møller, blev torsdag eftermiddag valgt ind i UEFA’s eksekutivkomite, og dermed har han fået plads blandt de helt tunge drenge og en enkelt kvinde i europæisk fodbold.

Valget er kulminationen på en heftig uge, hvor UEFA har sat sig på det mondæne Rome Cavalieri Hotel i den evige stad. Her har Jesper Møller ført en intens valgkamp forud for kongressen, hvor det store nummer var valget af medlemmer til eksekutivkomiteen. DBU’s formand var blandt de ni personer, der kæmpede om syv pladser i Europas mest magtfulde fodboldforsamling.

Jesper Møller har især slået på temaer som antikorruption, åbenhed og gennemskuelighed i alle processer, herunder også i pengestrømmene. Og selv oplyste han til Ekstra Bladet, at pladsen i eksekutivkomiteen kaster 1,2 millioner kroner af sig om året.

DBU’s formand er valgt for en fireårig periode, og et udvalg i DBU skal nu tage stilling til, om Jesper Møller skal beholde alle pengene selv, eller om en del af dem skal gå til dansk fodbolds fællesskab. I forvejen får Jesper Møller 850.000 kroner som formand for DBU.

Forud for afstemningen til eksekutivkomiteen havde Jesper Møller en fornemmelse af, at han ville få et sted mellem 15 og 35 stemmer ud af de i alt 55 stemmeberettigede på kongressen. For at være sikker på valg i første omgang skulle kandidaterne have 28 stemmer. Jesper Møller fik 40 stemmer.

Om sine bevæggrunde til at stille op til eksekutivkomiteen, forklarede Jesper Møller:

- Jeg blev forurettet og vred efter det forløb, vi havde i 2014 og 2015 omkring Platini og Blatter og deres pengegaver. Det var ikke i orden, og det påtalte jeg som en af de få. Og når jeg nu bliver opfordret til at stille op, kan jeg ikke tillade mig af sige nej. Når man kritiserer, må man også påtage sig et ansvar.

På kongressen i Rom blev UEFA’s præsident, sloveneren Aleksander Ceferin, genvalgt uden modkandidater og uden nogen form for debat. Det var der ingen, der løftede et øjenbryn over. Folk klappede bare. Men Ceferin havde også lige lovet, at milliarderne vil strømme ind i UEFA’s kasse i de kommende år. Da han takkede for valget, lovede han at skaffe VM til Europa i 2030.

Mere uro var der før kongressen omkring Nasser Al-Khelaifis indtog i UEFA. Al-Khelaifi fra Qatar. Han er bedste ven med landets emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, som han blandt andet spiller tennis med. Al-Khelaifi er også formand for Qatars Sportsinvesteringsfond, som stod bag købet af den store franske klub PSG, og det er hans vej ind i maskinrummet i europæisk fodbold.

Han er i spidsen for den Qatar-ejede sportskanal BeIN Sport, som i stor stil har købt TV-rettigheder til UEFA’s guldæg, Champions League. Vi har altså at gøre med en mand, som har mange jern i ilden. Han er, i sin egenskab af PSG-præsident, i bestyrelsen for sammenslutningen af europæiske klubber, ECA. En forening, der tæller danske klubber som Brøndby, FCK og AaB i medlemskredsen.

På UEFA’s seneste kongres blev det vedtaget, at ECA har ret til at udpege to personer til UEFA’s eksekutivkomite. De gik i første omgang til Juventusejeren, Andrea Agnelli, og til direktøren i Arsenal, Ivan Gazidis. Men da Gazidis siden er skiftet til AC Milan, og da Italien ikke kan råde over to pladser, har ECA valgt at udpege Al-Khelaifi til den ledige plads i UEFA.

Forud for kongressen protesterede præsidenten for den spanske liga, Javier Tebas. Han pegede på, at det strider mod de etiske regler, at Al-Khelaifi, som er storindkøber af rettigheder hos UEFA, samtidig skal sidde i det bestemmende organ.

En anden ting er, at UEFA er ved at undersøge, om PSG har forbrudt sig mod UEFA’s regler om finansiel fairplay, da klubben, for astronomiske beløb, købte spillere som Neymar og Kylian Mbappé.

Desuden efterforsker den schweiziske anklagemyndighed, om Al-Khelaifi bestak den tidligere generalsekretær i FIFA, Jerome Valcke, for at BeIN kunne få adgang til TV-rettighederne til VM i 2026 og 2030.

UEFA’s præsident Aleksander Ceferin har gjort sig stor umage for at gøre organisationen transparent. Han har ryddet op efter Michel Platini og andre lignende typer, der rendte efter pengene, og som så stort på moral og etik.

Med Nasser Al-Khelaifis indtræden i UEFA’s eksekutivkomite virker det som om, at Aleksander Ceferin og UEFA har taget et skridt tilbage.

UEFA har dog senere i dag mulighed for at afvise Al-Khelaifi, men det sker næppe. På den her slags kongresser er der ingen form for debat.

