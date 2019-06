DBU-formandens kvindekamp

Fredag begyndte kvindernes VM-slutrunde i Frankrig. Den bliver, sammen med Tour De France, sommerens suverænt største sportsbegivenhed.

Mere end en million tilskuere vil fylde de mange stadioner den næste måneds tid.

Fra sidelinjen må DBU’s formand Jesper Møller måske en smule misundeligt erkende, at en så stor begivenhed vil Danmark aldrig kunne løfte alene.

Møller er klar over, at interessen for kvindefodbold stiger eksplosivt på verdensplan, og hvis DBU og Danmark skal nå at blive en del festen, er EM for kvinder i 2025 den sidste chance. Efter den tid vil Danmark ikke have stadioner og øvrige faciliteter, der er store nok til at kunne rumme en slutrunde for hverken kvinder eller mænd.

At Danmark næste år har fået tre indledende kampe og en kvartfinale i det EM for herrer, som er spredt over hele Europa, skyldes i høj grad det benarbejde, Jesper Møllers forgænger, Allan Hansen, lavede i UEFA’s eksekutivkomite.

Parken hører til blandt de mindste EM-stadioner, og ingen kunne havde protesteret, hvis den noget større og mere moderne Friends Arena i Stokholm havde fået kampene i stedet for Parken.

Nu er det Jesper Møller, der har plads i eksekutivkomiteen, og hvis han skal nå at sætte sig et markant aftryk, så handler det om at gafle kvindernes EM i 2025.

Ekstra Bladet satte tidligere på ugen Jesper Møller stævne på en cafe i Paris i forbindelse med FIFA’s kongres.

Det sidste halve år har fodboldverdenen været optaget af nye planer for et Klub-VM, en modernisering af Champions League, hvor de store klubber gerne vil tjene endnu flere penge, og af en udvidelse af VM i Qatar, som dog i sidste ende faldt til jorden.

Jesper Møller lyttede omhyggeligt til talerne på FIFA's kongres. Foto: Lars Poulsen

Jesper Møller har i mange tilfælde været med ved bordet sammen de største beslutningstagere, men det har været svært, for ikke at sige umuligt, at få ham til at forholde sig konkret til de enkelte punkter. Han taler absolut ikke i overskrifter, og det har virket som om, at han ikke har villet støde nogen.

Derfor var det naturligt at stille ham følgende spørgsmål over en glad kop parisisk kaffe:

– Hvordan er mulighederne for at skaffe Danmark EM-slutrunden for kvinder i 2025, og influerer det på de beslutninger, du tager i UEFA-regi?

– Nej, det gør det ikke. I forhold til at få kvinde-EM så afhænger det af de udbudsvilkår, der kommer, og jeg vil under alle omstændigheder være inhabil i diskussionen. Udbudsvilkårene kommer i løbet af efteråret.

– Vi vil byde på EM i 2025 alene, men sammen med de øvrige nordiske lande vil vi også byde på kvindernes VM i 2027.

– Vi tror, vi kan løfte EM i 2025. Det skyldes, at vi har en stor satsning på kvinderne i Danmark, der løber frem til 2025. Men i sidste ende afhænger det helt af stadionkrav. Jeg er i tvivl. Næste gang – i 2021 – er det England, der er vært, og der bliver lige nu solgt billetter til kvindekampe i helt stor stil. Det kan vi også se ved det her VM i Frankrig.

– Jeg tror, UEFA vil se meget nøje på, hvordan vi håndterer de fire EM-kampe i Parken næste år.

– Man kan godt få den tanke, at du derfor gør alt for ikke at komme på tværs af nogen?

– Man kan godt få den tanke, men sådan er det ikke. Det var det heller ikke for Allan Hansen, da vi i sin tid skulle byde på de fire EM-kampe i 2020.

– Så du er ikke følgagtig over nogen, fordi Danmark skal skaffe sig en slutrunde?

– Nej, det er jeg ikke.

– Nu har du haft dine første opgaver som medlem af UEFA’s eksekutivkomite. Du var til Europa-Leaguefinalen i Baku, og inden du tog af sted, sagde jeg til dig, at der var mange grunde til, at finalen aldrig skulle have været spillet der. Hvordan synes du så, det gik?

– Der manglede stemning på stadion, og der var langt derud. Jeg forstår godt den skepsis, der var. Det var dog godt, at Chelsea vandt, for jeg har været Chelsea-fan i 50 år. Men efter en lang sæson med mange rejser skal man tænke sig godt om, hvor man lægger kampene. Baku skal også have fire kampe ved næste års EM, og det er meget langt væk i forhold til at spille de der gruppekampe.

– Vi to har et gammelt hængeparti. Da du tidligere på året blev valgt ind i UEFA’s eksekutivkomite, sagde du, at du ikke ville score alle pengene selv. Et udvalg i DBU skulle se på, hvor meget du skulle beholde af pengene fra DBU og UEFA. Hvor langt er I kommet?

– Vores udvalg træder i kraft fra 1. juli. De har god tid, for den første udbetaling fra UEFA kommer først til december. Jeg har sagt, at jeg ikke både vil have UEFA-løn og DBU-løn, og det holder jeg fast ved, siger Jesper Møller.

Som formand for DBU får han knap en million kroner om året. Fra UEFA får han for fire årlige møder 1,2 millioner plus diæter og det løse.

