DBU giver FIFA-præsident den kolde skulder

ROM (Ekstra Bladet): Selv om det er UEFA, der holder kongres torsdag i Rom, tiltrækker FIFA sig alligevel en stor del af opmærksomheden.

Der er nemlig en kamp i gang mellem de to store fodboldorganisationer, og den bliver DBU’s formand Jesper Møller for alvor en del af, hvis han på kongressen bliver valgt ind i UEFA’s magtfulde eksekutivkomite.

I første omgang føres kampen mellem de to præsidenter, UEFA’s Aleksander Ceferin og FIFA’s Gianni Infantino. Torsdag bliver Ceferin genvalgt som UEFA-præsident uden modkandidater. Onsdag blev det kendt, at Gianni Infantino bliver genvalgt som FIFA-præsident ligeledes uden modkandidater, når FIFA holder kongres i Paris i juni.

Natten til onsdag udløb fristen for at melde sit kandidatur til FIFA, og til det sidste forlød det, at den tidligere schweiziske landsholdsspiller Ramon Vega, med en fortid i Tottenham og Celtic, ville stille op. Men han har tilsyneladende ikke kunnet skaffe støtte til sit kandidatur.

Særlig sønderknust så Vega dog ikke ud, da han hele onsdag eftermiddag rendte rundt og hilste på fodboldledere på Rome Cavalieri Hotel, hvor UEFA-kongressen finder sted torsdag.

Gianni Infantino meddelte allerede i begyndelsen af januar på et møde i Marrakech i Marokko, at han havde støtteerklæringer fra 195 af FIFA’s 211 medlemslande. Blandt de lande, som ikke havde skrevet under, var Danmark og de øvrige nordiske lande.

DBU’s formand Jesper Møller siger, det var en beslutning, som unionens bestyrelse traf tilbage i november måned.

- Vi ville vente at se.

- Hvorfor?

- Det besluttede vi bare. De har de andre nordiske lande også gjort.

- Er det, fordi i ikke er tilfredse med Infantinos lederskab?

- Hans lederskab generelt er vel egentlig i orden, men vi er uenige omkring de nye turneringer, og vi synes, vi skal have flere oplysninger på bordet.

Jesper Møller giver Infantino den kolde skulder. Foto: Lars Poulsen.

Her rammer Jesper Møller præcis ned i den kløft, som er opstået mellem UEFA og FIFA.

Den opstod sidste forår, da Gianni Infantino ud af det blå pludselig præsenterede en plan om at skabe to nye turneringer: Et nyt og udvidet klub-VM og en ny nationsturnering.

Infantino oplyste, at et internationalt konsortium ville skyde 25 milliarder dollar i de to turneringer. Men han ville ikke oplyse, hvem pengemændene er. Desuden blev der gisnet om, at de hemmelige pengemænd også skulle være medejere af de to turneringer.

UEFA opfattede det nye klub-VM som et angreb på UEFA’s guldæg, Champions League, og Aleksander Ceferin reagerede sjældent skarpt, da han i maj sagde, at fodbolden ikke er til salg.

Han angreb de af sine kolleger – læs Infantino og præsidenten i det sydamerikanske forbund, Alejandro Dominguez – fordi de lod sig forblænde af udsigten til profit.

Siden har der været kold luft mellem parterne, og den manglende åbenhed er så også grunden til, at DBU har valgt ikke at underskrive støtteerklæringen til Infantinos genvalg.

DBU’s formand har flere gange været i direkte dialog med FIFA-præsident Gianni Infantino om planerne for et nyt klub-VM og en ny nationsturnering. Dog uden at Jesper Møller har fået det, han gerne ville have.

- Det betyder dog ikke, at vi ikke kan leve med Infantino som præsident. Men vi mangler flere oplysninger om de nye turneringer. Det, vi indtil videre har fået at vide, er ikke tilfredsstillende.

- Vi havde en lang diskussion i Marrakech i januar, og vi gjorde det klart, at indtil vi får de oplysninger, vi mener er nødvendige for at kunne bedømme det, vil vi hverken sige ja eller nej til de nye turneringer. Det er dog tydeligt, at de andre konføderationer gerne ser, at turneringerne bliver til noget hurtigt.

- Infantinos udfordring er, at han har nogle konføderationer uden for Europa, som ønsker flere turneringer og flere kampe. Og så har han Europa, hvor spillerne har rigeligt med kampe i forvejen og masser af turneringer. I Sydamerika kan det hænde, at lande, der er slået ud af VM-kvalifikationen, skal vente tre år, før der igen er betydende kampe.

- Hvad siger Infantino til dig, når du beder om flere oplysninger?

- Det lytter han til. Han siger, at så må vi snakke videre og tage en dialog, siger Jesper Møller.

Gianni Infantino og hans følge fra FIFA ankom onsdag ved 15-tiden til Cavalieri Hotel. Infantino havde travlt med at komme op på sit værelse, men han sagde dog kort, at det var en stor dag for fodbolden, at han nu er sikker på at blive genvalgt som præsident for FIFA.

Ekstra Bladet spurgte efterfølgende et medlem af hans stab, hvordan han forholder sig til, at DBU ikke har underskrevet støtteerklæringen. Det ønskede de ikke at kommentere.

