DBU slutter sig til: Nægter at spille mod Rusland

De danske fodboldlandshold kommer ikke til at spille mod Rusland, som situationen er nu efter den russiske invasion af Ukraine.

Det meddeler Dansk Boldspil-Unions (DBU) direktør, Jakob Jensen.

- Vi står skulder ved skulder med de forbund, som har meldt, at de ikke vil spille mod Rusland, siger Jakob Jensen til Ritzau.

- Om blot tre uger vil Polen og måske Tjekkiet eller Sverige skulle spille en fodboldkamp mod Rusland (i VM-playoffs, red.). Det giver ingen mening, ej heller hvis det er på neutral bane eller under neutralt flag.

- Som situationen er lige nu, er Rusland en stat, som har lavet en uhørt aggressiv invasion af et frit og uafhængigt Ukraine.

De danske herrelandshold er allerede kvalificeret til VM i Qatar, men problemstillingen kan blive aktuel for damelandsholdet, som er i VM-kvalifikationsgruppe med Rusland.

Danmark står til at skulle møde Rusland til september, men allerede om få uger rykker problemet helt tæt på DBU.

Det danske U17-landshold for piger står til 19. marts at skulle møde Rusland i en turnering på dansk grund, mens U19-herrelandsholdet 29. marts skal møde Rusland i en turnering i Spanien.

Men ingen af delene kommer til at ske, som situationen er lige nu.

- Man kan selvfølgelig ikke sige, at nogle andre ikke skal spille, og så spiller man selv, siger Jakob Jensen om den forestående U19-kamp, med henvisning til at det gælder samtlige danske landshold.

Han mener i tråd med udmeldingen fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), at Rusland bør udelukkes fra al international sport, som situationen er lige nu.

Derfor bør EU også tage stilling på idrættens vegne, så det ikke skal være op til de enkelte forbund at vurdere fra gang til gang.

- Sådan at det er klart politisk sanktioneret fra øverste sted, altså en beslutning om en sanktion fra EU's side, så alle europæiske forbund uden at blinke med øjnene kan sige, at de selvfølgelig aflyser alle fodboldkampe mod russiske hold, siger DBU-direktøren.

Han var som andre fodboldforbunds chefer ikke imponeret over Det Internationale Forbunds (FIFA) udmelding søndag.

Her blev Rusland ikke udelukket. De russiske hold skal spille under neutralt flag og på neutral grund.

- Det er så enestående en situation i verden, at der burde FIFA have meldt stærkere ud, mener Jakob Jensen, som dog aner en åbning for, at sanktionen kan udvides.

- Jeg noterer mig, at de melder ud, at de er på stikkerne og følger situationen tæt.

- De er klar til at træffe nye beslutninger, og det håber jeg, de kommer til at gøre relativt hurtigt, sådan at man netop strammer grebet endnu hårdere - også om de russiske sportsforbund.

Polen, Sverige, Tjekkiet, England, Wales og Norge har ligesom Danmark meddelt, at man ikke stiller op til kampe mod Rusland.