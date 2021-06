DBU snupper tidligere AaB-træner

Den tidligere AaB-træner Jacob Friis har fået nyt job.

I de kommende to år skal den 44-årige nordjyde have fokus på talenterne i dansk fodbold på kvindesiden.

Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser således, at man har ansat Jacob Friis som træner for U19-landsholdet.

- Jeg får lov at arbejde med de allerbedste i den givne årgang, og kvindefodbold er desuden inde i en rivende udvikling, så det er sindssygt spændende, siger Friis om sit nye job.

- Det bliver også spændende at komme ind i DBU. Jeg kender allerede en del personer derinde, og DBU er et powerhouse af faglighed. Den skal jeg bidrage til, men også lære en masse af.

- Om to år står jeg som en endnu dygtigere træner, fordi jeg har været i et hus, der oser af faglighed.

Jacob Friis har senest været assistenttræner i 1. divisionsklubben Hobro IK, og det havde ikke overrasket nogen, hvis en superligaklub havde slået kløerne i ham forud for den nye sæson.

Hans tidligere klub AaB har meldt ud, at Jacob Friis har været inde i billedet som potentiel assistenttræner, og der var andre muligheder, fastslår han selv.

- Jeg har været meget privilegeret, men jeg har af personlige årsager valgt at afskære mig selv fra en del af mulighederne.

- Jeg er også klar over, at dette ikke er det næste naturlige skridt, hvis man ser på en klassisk karrierestige.

- Men jeg har aldrig på den måde tænkt langsigtet. Jeg har mere sørget for at være i miljøer, hvor jeg kan bidrage og blive dygtigere. Så er det underordnet, at andre måske ikke lige synes, det er næste naturlige step.

Fra slutningen af 2018 og frem til oktober 2020 var han cheftræner i AaB. Han valgte at stoppe for at tage vare på sin datter, der har kæmpet hårdt med en kræftsygdom.

I april i år var hans datter kommet sig så meget over sin sygdom, at det var på tide for Friis at vende tilbage til træningsbanerne, og han tog derfor jobbet som assistenttræner i Hobro.

Og det nye job som U19-landstræner har også sine fordele.

- Timemæssigt er der vist ikke den store forskel, jeg skal nok få lov at arbejde for lønnen. Men helt lavpraktisk er det en anden hverdag. Jeg bliver ikke matrikelbundet hver eneste dag.

- Det giver en anden fleksibilitet, men det har nu været et stykke nede på min prioriteringsliste. Det er dog – ærlig snak – et plus og en ekstra bonus, at jeg efter halvandet år i helvede er mere fleksibel og kan prioritere mine børn også, siger Friis.

Den tidligere superligatræner overtager jobbet som U19-landstræner fra Søren Randa-Boldt, som i april meddelte, at han stopper i DBU for at blive cheftræner for HB Køges kvindehold, der for nylig vandt sit første danske mesterskab nogensinde.